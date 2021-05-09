Количество детей в Японии уменьшается 40 лет подряд: сейчас дети до 15 лет составляют всего 11,9% от всего населения страны

В 1989 году общий коэффициент рождаемости упал до самого низкого за послевоенное время уровня в 1,57, и газеты называли это «шоком 1,57». Сейчас можно увидеть, что это было только начало затяжного процесса, число детей сокращается уже 40 лет подряд…

Оценочная численность детей в возрасте до 15 лет на 1 апреля, ежегодно объявляемая Министерством внутренних дел и коммуникаций 5 мая, в День детей, составила 14,93 миллиона человек, что на 190 000 человек меньше, чем в предыдущем году, и ежегодное сокращение наблюдается с 1982 года, уже на протяжении 40 лет, это новый рекорд за всю историю ведения таких статистических данных с 1950 года. Среди детей 7,65 миллиона мальчиков и 7,28 миллиона девочек. Доля детей в общей численности населения составила 11,9%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году, и она уменьшается в течение 47 лет подряд с 1975 года. С 1995 года доля людей в возрасте 65 лет и старше постоянно превышает долю детей.

Согласно данным Демографического ежегодника Организации Объединенных Наций за 2019 год, в Японии самая низкая доля детей среди 33 стран с населением более 40 миллионов человек. За ней следуют Южная Корея с 12,2%, Италия с 13,3% и Германия с 13,61%.

По возрастным группам с разбивкой на три года самую большую составляют дети 12-14 лет (3,24 млн чел.), за ней следуют группы 9-11 лет (3,14 млн чел.), 6-8 лет (2,98 млн чел.), 3-5 лет (2,92 млн чел.) и 0-2 года (2,65 млн чел.), то есть количество снижается вместе с возрастом. Кроме того, ожидается значительное снижение числа рождений в 2021 году из-за эпидемии нового коронавируса, что ускорит снижение рождаемости.

Правительство рассматривает возможность создания «Детского офиса», который будет централизованно отвечать за проблемы детей – например, за меры против снижения рождаемости и поддержку воспитания детей. Возможно ли обратить вспять процесс падения рождаемости, набиравший силу в течение многих лет при отсутствии эффективных мер сменявших друг друга администраций?

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме