В 2020 году в Японии зарегистрировано самое низкое количество желающих вступить в брак людей

В Японии быстро падает доля людей, у которых есть партнёр для романтических отношений, а количество тех, кто хотел бы вступить в брак, самое низкое за всю историю, как показали результаты анкетного опроса, ежегодно проводимого среди вступивших в возраст совершеннолетия людей токийской службой знакомств O-net. Из-за эпидемии нового коронавируса в этом году церемонии совершеннолетия были отменены или откладывались, и одновременно, похоже, ухудшились и условия для романтических знакомств…

Компания O-net проводит опросы среди молодых мужчин и женщин, вступивших в возраст совершеннолетия (20 лет) с 1996 года, и в 2021 году он проводился в 26-й раз. Релевантные ответы были получены от 309 мужчин и женщин, всего от 618 человек.

На вопрос «Есть ли у вас сейчас партнер противоположного пола?» утвердительно ответило 24,8% респондентов. Данные за 26 лет опросов с момента их начала показывают тенденцию этого показателя к снижению. После достижения минимума в 23% в 2011 году он начал восстанавливаться, и с 2017 года вступил в стабильный период. Однако в 2021 году он снизился на 5 пунктов по сравнению с предыдущим годом, приблизившись к самому низкому уровню 10 лет назад, при этом среди мужчин немного вырос, а у женщин упал более чем на 10 пунктов. Представители компании констатируют, что кризис коронавируса больше сказался на женщинах.

На вопрос «Хотите ли вы в будущем вступить в брак?» 73,8% выбрали ответы «Да, в скором будущем» либо «Скорее да», что на 5 пунктов меньше, чем в предыдущем году, и ниже самого низкого уровня в 74,3% в 2016 году. У мужчин этот показатель не изменился, а у женщин упал на 5 пунктов, что подтверждает сложившееся мнение о том, что женщины всё менее склонны к вступлению в брак.

Наверное, вполне естественно, что в условиях эпидемии нового коронавируса студенты университетов слишком заняты поисками будущего места работы и не могут позволить себе уделять внимание браку. Можно воспринимать эти цифры и как показатель охлаждения интереса к браку среди молодёжи, однако компания заявляет, что слишком большое влияние оказывает коронавирус, и с улучшением социальной ситуации можно ожидать и восстановления желания создать семью. Возможно, такая оптимистическая оценка в чём-то обусловлена надеждами представителей свадебной индустрии.

Фотография к заголовку: PIXTA

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