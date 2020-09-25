Отношения между супругами в Японии: 70% считают, что между партнёрами нет секретов, но 60% жён не говорят мужьям настоящую сумму сбережений

Даже очень любящие друг друга партнёры по браку, считающие, что у них нет секретов друг от друга, далеко не всегда откровенны с ними в денежных вопросах, как показал опрос, проведенный компанией Matsui Securities.

Компания Matsui Securities опросила 400 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 39 лет, состоящих в браке менее 3 лет, и 400 мужчин и женщин от 50 до 69 лет, состоящих в браке более 30 лет, стремясь узнать, что они скрывают от своих партнёров. 67,4% респондентов сказали, что скрывать им нечего. Можно было бы подумать, что почти 70% людей строят доверительные отношения с партнёром, в которых у них нет тайн друг от друга…

На вопрос, рассказывают ли респонденты мужу или жене о своих доходах, 62,1% ответили, что называют правдивую сумму дохода, 12,5% говорят неправду, и 25,4% не сообщает о своих доходах. Таким образом, 37,9%, или более трети человек не говорят правду о доходах своим партнёрам. Чаще так поступали женщины, в 40,6% случаев.

О сумме сбережений правдивую информацию дают 46,8%, и более половины (53,2%) не говорят своим партнёрам правду. В частности, среди женщин общее количество ответов «Не говорю» и «Говорю неправду» составило 57,1%.

Людей, которые говорят не всю правду о доходах и сбережениях, спросили, какие суммы они скрывают от партнёра. Для доходов средние цифры составили около 50 000 йен в месяц у людей в возрасте 30-49 лет и 30 000 йен у группы 50-69 лет, они в среднем скрывали соответственно 500 тысяч и миллион йен своих сбережений, а особенно скрытные люди держали в секрете свои сбережения в миллионы йен.

Средние цифры доходов и сбережений, которые не называют партнёру, когда говорят неправду

Ежемесячный доход Сбережения 30-49 лет 50 000 йен 500 тыс. йен 50-69 лет 30 000 йен 1 млн йен

Данные опроса Matsui Securities

Фотография к заголовку: PIXTA

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