«Свадебный бум» 2019 года и рост возраста первого брака

Не так давно само собой разумелось, что после выхода замуж женщина уходит с работы. После вступления в силу Закона о равных возможностях при трудоустройстве в 1986 году способ работы женщин понемногу стал меняться, и у них появилось больше возможностей для выбора жизненного пути.

В соответствии с оценочным годовым отчётом по ежемесячной статистике естественного движения населения за 2019 год, который опубликован Министерством внутренних дел и коммуникаций, в 2019 году было заключено 598 965 браков, это на 12 484 больше по сравнению с 586 481 браком в предыдущем году. Коэффициент создания браков (на 1000 человек населения) увеличился на 0,1 по сравнению с предыдущим годом до 4,8. Число заключаемых браков достигло максимума в 1972 году, составив 1 099 984, после чего начало сокращаться. Хотя временно отмечался рост количества браков в 90-е годы, в 2000-е оно снова стало падать. Новый рост в 2019 году связывают с бумом «браков Рэйва» в стремлении заключить брак в первом году новой эры Рэйва, которая наступила с восшествием на престол нового императора.

Если сравнить возрастную структуру вступления женщин в первый брак в точках с десятилетним интервалом, то мы увидим, что пик приходится на 25 лет, как и 20 лет назад, но уменьшилась доля людей, вступающих в брак в возрасте 20 лет – заметна тенденция к повышению возраста первого брака.

Средний возраст первого брака

Мужчины Женщины 1995 28,5 26,3 2005 29,8 28,0 2014 31,1 29,4 2015 31,1 29,4 2016 31,1 29,4 2017 31,1 29,4 2018 31,1 29,4 2019 31,2 29,6

Источник: оценочный годовой отчёт по ежемесячной статистике естественного движения населения Министерства внутренних дел и коммуникаций (2019 год)

По префектурам самый молодой средний возраст первого брака в префектуре Миядзаки составлял 30,1 года для мужчин, и для женщин – в префектуре Окаяма, 28,8 года. Самый высокий показатель у мужчин и женщин был в Токио 32,3 года и 30,5 года соответсвенно.

Доля повторных браков в общем числе браков составила 19,7% для мужчин и 16,9% для женщин. Такое соотношение держится примерно на одном уровне, хотя по сравнению с 1995 годом оно повысилось на 6,5 процентных пункта у мужчин и на 5,3 – у женщин.

Повторные браки в общем количестве браков (%)

Мужчины Женщины 1995 13,2 11,6 2005 18,2 16,0 2015 19,7 16,8 2016 19,5 16,8 2017 19,5 16,7 2018 19,7 16,9 2019 19,7 16,9

Источник: оценочный годовой отчёт по ежемесячной статистике естественного движения населения Министерства внутренних дел и коммуникаций (2019 год)

За год произошло 208 489 разводов, что на 156 больше, чем 208 333 в предыдущем году, а коэффициент разводов (на 1000 человек населения) увеличился на 0,01 по сравнению с предыдущим годом до 1,69. Количество разводов с 1990-х годов росло,

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