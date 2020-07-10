«Свадебный бум» 2019 года и рост возраста первого брака

«Свадебный бум» 2019 года и рост возраста первого бракаОбщество
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В соответствии с оценочным годовым отчётом по ежемесячной статистике естественного движения населения за 2019 год, который опубликован Министерством внутренних дел и коммуникаций, в 2019 году было заключено 598 965 браков, это на 12 484 больше по сравнению с 586 481 браком в предыдущем году. Коэффициент создания браков (на 1000 человек населения) увеличился на 0,1 по сравнению с предыдущим годом до 4,8. Число заключаемых браков достигло максимума в 1972 году, составив 1 099 984, после чего начало сокращаться. Хотя временно отмечался рост количества браков в 90-е годы, в 2000-е оно снова стало падать. Новый рост в 2019 году связывают с бумом «браков Рэйва» в стремлении заключить брак в первом году новой эры Рэйва, которая наступила с восшествием на престол нового императора.
Если сравнить возрастную структуру вступления женщин в первый брак в точках с десятилетним интервалом, то мы увидим, что пик приходится на 25 лет, как и 20 лет назад, но уменьшилась доля людей, вступающих в брак в возрасте 20 лет – заметна тенденция к повышению возраста первого брака.
Средний возраст первого брака
|Мужчины
|Женщины
|1995
|28,5
|26,3
|2005
|29,8
|28,0
|2014
|31,1
|29,4
|2015
|31,1
|29,4
|2016
|31,1
|29,4
|2017
|31,1
|29,4
|2018
|31,1
|29,4
|2019
|31,2
|29,6
Источник: оценочный годовой отчёт по ежемесячной статистике естественного движения населения Министерства внутренних дел и коммуникаций (2019 год)
По префектурам самый молодой средний возраст первого брака в префектуре Миядзаки составлял 30,1 года для мужчин, и для женщин – в префектуре Окаяма, 28,8 года. Самый высокий показатель у мужчин и женщин был в Токио 32,3 года и 30,5 года соответсвенно.
Доля повторных браков в общем числе браков составила 19,7% для мужчин и 16,9% для женщин. Такое соотношение держится примерно на одном уровне, хотя по сравнению с 1995 годом оно повысилось на 6,5 процентных пункта у мужчин и на 5,3 – у женщин.
Повторные браки в общем количестве браков (%)
|Мужчины
|Женщины
|1995
|13,2
|11,6
|2005
|18,2
|16,0
|2015
|19,7
|16,8
|2016
|19,5
|16,8
|2017
|19,5
|16,7
|2018
|19,7
|16,9
|2019
|19,7
|16,9
Источник: оценочный годовой отчёт по ежемесячной статистике естественного движения населения Министерства внутренних дел и коммуникаций (2019 год)
За год произошло 208 489 разводов, что на 156 больше, чем 208 333 в предыдущем году, а коэффициент разводов (на 1000 человек населения) увеличился на 0,01 по сравнению с предыдущим годом до 1,69. Количество разводов с 1990-х годов росло,
Фотография к заголовку: PIXTA
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