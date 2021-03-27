Исследование Nippon Foundation мнения о снижении рождаемости в восьми странах: роль системы брака в Японии и на Западе

Снижение рождаемости и старение населения – общие проблемы, с которыми сталкиваются многие развитые страны. Однако существуют серьёзные различия между ними в восприятии системы брака и среды воспитания детей. Исследование мнений женщин в восьми странах, проведенное Nippon Foundation, показало, что в азиатских странах, таких как Япония, Китай и Южная Корея, система брака и рождение детей тесно связаны.

Фонд Nippon Foundation провёл международный опрос мнений о снижении рождаемости. Исследование охватило Швецию и Данию с их хорошо развитой системой социального обеспечения, Японию, Италию и Южную Корею с их быстрым падением рождаемости, Соединённые Штаты, принимающие много иммигрантов, Францию, где широко распространены гражданские браки, и Китай, который до недавнего времени придерживался «политики одного ребёнка». Ответы были получены от 500 женщин в каждой из восьми стран.

На вопрос «Легко ли в вашей стране рожать и растить детей?» в Японии 70% респондентов, то есть намного больше половины, ответили отрицательно. В Италии ответы были почти такими же. В Южной Корее отрицательно ответили более 80% респондентов.

С другой стороны, в Дании и Швеции около 80% положительно относятся к среде воспитания детей в своей стране, отрицательные ответы получены только от примерно 10% респондентов.

На вопрос о том, является ли брак обязательным условием для рождения ребёнка, в Японии положительно ответило 67%, отрицательно – всего 14%, это очень низкий показатель по сравнению с другими странами. Довольно много респондентов, почти 20%, ответили «не знаю». В Китае, Южной Корее и США также многие отвечали положительно. В Швеции, Франции, Дании и Италии, наоборот, «брак не является обязательным условием для рождения ребёнка» ответило около 80% – по этому показателю страны разделились на противоположные группы.

На вопрос, вызывает ли отторжение мысль о том, чтобы родить ребёнка, не вступая в брак, около 60% респондентов в азиатских странах – в Японии, Китае и Южной Корее – ответили, что не хотели бы иметь детей до вступления в брак. С другой стороны, во Франции, Италии, Швеции и Дании возможность родить ребёнка без брака воспринимается не слишком негативно, а в Швеции почти 80% не считают это проблемой.

Фотография к заголовку: Pakutaso

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