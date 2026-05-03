День защиты детей: вымпелы в виде карпов гирлянды и самурайские традиции

Этот традиционный праздник мальчиков сохраняет старинные атрибуты, связанные с воинским сословием – мечи, шлемы и другие символы самурайской культуры должны помочь детям вырасти здоровыми и сильными.

Традиционный праздник мальчиков

5 мая отмечается Танго-но сэкку, который в Японии также известен как День детей. Сэкку – это пять древних сезонных праздников, корни которых уходят в древнюю китайскую философию, они проводятся в разное время года в дни, считающиеся благоприятными согласно лунному календарю. В Японии традиционно Танго-но сэкку посвящён мальчикам, когда-то его называли Днём мальчиков, о чём говорят и украшения к этому празднику, и специально приготовленные блюда, призванные обеспечить сыновьям здоровье и успех.

В 1948 году этот день стали отмечать как национальный праздник, посвящённый детям вообще, хотя традиции по-прежнему отражают его историю как праздника мальчиков, тогда как Днём девочек считается Хинамацури, Праздник кукол, отмечаемый 3 марта.



Традиционные украшения в виде доспехов и других символов Дня детей (© Adobestock)

Доспехи и вымпелы в виде карпов призваны обеспечить здоровье и процветание детей

Во время этого праздника дом украшают как внутри, так и снаружи. Одна из традиций, заложенная представителями воинского сословия, – это демонстрация в доме военной символики, такой как куклы в доспехах ёрои, декоративные самурайские шлемы кабуто и декоративные мечи катана. Фигурки воинов, известные как гогацу нингё (куклы пятой луны), и другие военные атрибуты символизируют силу и мужество и традиционно считаются оберегами от несчастий и болезней для детей.

Ещё одна традиция заключалась в том, чтобы развешивать пучки листьев аира (сёбу) и сушёной полыни (ёмоги), которые считаются лекарственным травами, у входа в дом, чтобы отпугивать злых духов. Их также добавляли в воду для ванн, чтобы улучшить здоровье купающихся; и в наши дни примерно в это время года листья аира и полынь для ванн всё ещё продаются в некоторых супермаркетах и ​​других магазинах.



Коинобори, вымпелы в виде карпа, развеваются на ветру (© Adobestock)

Наиболее заметные украшения – большие разноцветные вымпелы коинобори, которые выглядят, как карпы (кои), поднимающиеся (нобору) против течения. Эта традиция зародилась в период Эдо (1603-1868) и уходит корнями в китайскую легенду о карпе, который превратился в дракона, поднявшись по быстротекущему ручью к вратам небес. Коинобори вывешивают в надежде, что дети, подобно карпу из этой истории, будут наделены энергией и решимостью для достижения успеха в жизни.



Касивамоти на тарелке и тимаки на заднем плане слева (© Adobestock)

Первое празднование Дня детей с момента рождения сына называется хацусэкку, «первый сэкку». В семьях часто отмечают это событие большим торжеством, на котором присутствуют бабушки, дедушки и другие родственники. Во время праздника подают особые блюда, которые должны укрепить силы и предотвращают болезни. К ним относятся тимаки – пропаренный клейкий рис, завёрнутый в бамбуковые листья и перевязанный веревкой, и касивамоти – рисовые лепёшки моти с начинкой из пасты из сладких бобов, завёрнутые в дубовые листья.

Сезонные украшения для современного дома

В последние годы становятся популярными не столько декоративные мини-украшения, сколько шлемы, которые можно надеть на ребёнка. Росту спроса на детские головные уборы в форме шлема способствует растущая тенденция делать на День мальчиков памятные фотографии сыновей, одетых в миниатюрные самурайские костюмы. Однако, поскольку люди продолжают переезжать из села в город, из-за ограниченности жилого пространства всё меньше людей могут выставлять у дома большие коинобори и полные комплекты сезонных украшений в жилых помещениях.



Растёт популярность компактных наборов праздничных украшений (© Adobestock)

В связи с этим разработаны компактные наборы, включающие миниатюрные шлемы, доспехи и другие украшения, которые расставляются в стеклянных ящиках, легко разбираются удобно хранятся. Во время праздника также часто можно увидеть небольшие вымпелы в виде карпов, предназначенные для размещения на балконах квартир. Также доступны варианты для интерьера, которые можно развешивать на стенах или потолке, для домов, где невозможно разместить украшения на улице.

5 мая – один из четырёх национальных праздников, составляющих Золотую неделю. Почти в каждом регионе страны есть река или парк, известные тем, что там можно увидеть сотни вымпелов коинобори. Это популярные места отдыха для туристов всех возрастов, которые прогуливаются вдоль берегов рек или по полям, любуясь развевающимися на ветру рыбами разных размеров.

