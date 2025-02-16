Национальные праздники в Японии в 2026 году: девять выходных на Новый год и длинные выходные осенью

Представляем вам календарь национальных праздников Японии на следующий год.

Ранее мы публиковали статью о календаре национальных праздников в 2025 году, а здесь мы рассмотрим календарь следующего, 2026 года. Расписание Золотой недели получается не идеальным, зато в сентябре нас ожидает пять выходных дней подряд.

В Японии в течение года отмечают 16 национальных праздников. В конце 2025 и до начала 2026 года у многих школьников и работников компаний будут девятидневные зимние каникулы, которые продлятся с субботы перед Новым годом до последующего воскресенья.

Приводим расписание национальных праздников в 2026 году.

Национальные праздники в 2026 году

Новый год 1 января (чт) День совершеннолетия 12 января (второй понедельник января) День основания государства 11 февраля (ср) День рождения императора 23 февраля (пн) День весеннего равноденствия 20 марта (пт) День Сёва 29 апреля (ср) День Конституции 3 мая (вс) День зелени 4 мая (пн) День детей 5 мая (вт) Перенос Дня Конституции 6 мая (ср) День моря 20 июля (третий понедельник июля) День гор 11 августа (вт) День почитания старших 21 сентября (третий понедельник сентября) Выходной между праздниками 22 сентября (вт) День осеннего равноденствия 23 сентября (ср) День спорта 12 октября (второй понедельник октября) День культуры 3 ноября (вт) День благодарности труду 23 ноября (пн)

Создано Nippon.com на основе информации Кабинета министров

Обзор праздничных сезонов

В конце 2025 года 28 декабря, которое считается последним рабочим днём в году, приходится на воскресенье, так что у работающих по обычному графику людей новогодние выходные начнутся с субботы 27 декабря. Вновь приступают к работе обычно 4 января, но поскольку это воскресенье, люди пойдут на работу 5 января. Таким образом, второй год подряд нас ждёт девять новогодних выходных, а 12 января, в понедельник следующей недели, празднуют День совершеннолетия.

Февраль: трёхдневные выходные по случаю Дня рождения императора

Февраль – самый холодный месяц в году, зато в феврале есть два праздничных дня – можно будет отдохнуть в среду 11февраля, в День основания государства, а 23 февраля, День рождения императора, приходится на понедельник, так что с субботы можно будет отдыхать три дня подряд.

Март: День весеннего равноденствия и трёхдневные выходные

День весеннего равноденствия – это пятница, 20 марта, благодаря чему у нас опять будут трёхдневные выходные.

Золотая неделя: возможность устроить себе 12-дневные выходные

29 апреля, День Сёва, приходится на среду, то есть на самую середину рабочей недели. Таким образом, выходные Золотой недели продлятся, по сути, пять дней, с субботы 2 мая по среду 6 мая. Однако, если 30 апреля и 1 мая взять оплачиваемые выходные, то можно отдыхать восемь дней подряд, а если вы сможете взять выходные ещё и 27-28 апреля, то у вас могут получиться 12-дневные выходные!

Июль: День моря

День моря отмечают в третий понедельник июля. Трёхдневные выходные в середине лета могут помочь восстановить силы и освежиться у моря перед наступлением пика летней жары.

Август: День гор

11 августа, День гор, приходится на вторник, через день после воскресенья. Однако во многих компаниях в этот период дают выходные по случаю праздника О-Бон, так что наличие выходного почувствуют не все.

Серебряная неделя: пятидневные каникулы

День почитания старших празднуют в третий понедельник сентября, а День осеннего равноденствия приходится на среду, 23 сентября. Закон о государственных праздниках гласит, что рабочий день между двумя государственными праздниками также становится выходным днём, поэтому во вторник, 22 марта, также не работают. Таким образом, начиная с предыдущей субботы до среды будет пять выходных подряд. В сентябре 2026 года это правило будет применено впервые с 2015 года.

Октябрь: День спорта в понедельник

День спорта отмечается во второй понедельник октября. Воспользуйтесь трёхдневными выходными, чтобы компенсировать недостаток физических упражнений!

Ноябрь: трёхдневные выходные

Третий день, «День культуры», приходится на вторник, между ним и выходными один рабочий день. 23 ноября, День благодарения труду, отмечают в понедельник, так что и ноябрь можно как-то пережить.

Новогодние праздники 2026-2027: минимальное количество выходных дней

Если в период празднования Нового года в 2025 и в 2026 годах в календаре по девять выходных дней подряд, то перед 2027 годом последний рабочий день, 28 декабря, приходится на понедельник. 4 января, первый рабочий день года, – тоже понедельник, так что мы сможем отжыхать только шесть дней.

Информация дана по состоянию на 3 февраля 2025 года и может измениться в связи с изменениями в законе о государственных праздниках.

В данной статье, когда речь идёт о 9-дневных или 3-дневных выходных, подразумеваются люди, работающие в административных отделах компаний или государственных учреждений, которые обычно отдыхают в субботу и воскресенье. Мы искренне благодарны тем, кто работает по субботам, праздникам и в длинные выходные, чтобы обеспечить привычные нам жизненные удобства и благодаря которым наше общество может нормально функционировать.

Фотография к заголовку: PIXTA

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