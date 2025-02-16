Национальные праздники в Японии в 2026 году: девять выходных на Новый год и длинные выходные осенью

Национальные праздники в Японии в 2026 году: девять выходных на Новый год и длинные выходные осеньюОбщество
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Ранее мы публиковали статью о календаре национальных праздников в 2025 году, а здесь мы рассмотрим календарь следующего, 2026 года. Расписание Золотой недели получается не идеальным, зато в сентябре нас ожидает пять выходных дней подряд.
В Японии в течение года отмечают 16 национальных праздников. В конце 2025 и до начала 2026 года у многих школьников и работников компаний будут девятидневные зимние каникулы, которые продлятся с субботы перед Новым годом до последующего воскресенья.
Приводим расписание национальных праздников в 2026 году.
Национальные праздники в 2026 году
|Новый год
|1 января (чт)
|День совершеннолетия
|12 января (второй понедельник января)
|День основания государства
|11 февраля (ср)
|День рождения императора
|23 февраля (пн)
|День весеннего равноденствия
|20 марта (пт)
|День Сёва
|29 апреля (ср)
|День Конституции
|3 мая (вс)
|День зелени
|4 мая (пн)
|День детей
|5 мая (вт)
|Перенос Дня Конституции
|6 мая (ср)
|День моря
|20 июля (третий понедельник июля)
|День гор
|11 августа (вт)
|День почитания старших
|21 сентября (третий понедельник сентября)
|Выходной между праздниками
|22 сентября (вт)
|День осеннего равноденствия
|23 сентября (ср)
|День спорта
|12 октября (второй понедельник октября)
|День культуры
|3 ноября (вт)
|День благодарности труду
|23 ноября (пн)
Создано Nippon.com на основе информации Кабинета министров
Обзор праздничных сезонов
В конце 2025 года 28 декабря, которое считается последним рабочим днём в году, приходится на воскресенье, так что у работающих по обычному графику людей новогодние выходные начнутся с субботы 27 декабря. Вновь приступают к работе обычно 4 января, но поскольку это воскресенье, люди пойдут на работу 5 января. Таким образом, второй год подряд нас ждёт девять новогодних выходных, а 12 января, в понедельник следующей недели, празднуют День совершеннолетия.
Февраль: трёхдневные выходные по случаю Дня рождения императора
Февраль – самый холодный месяц в году, зато в феврале есть два праздничных дня – можно будет отдохнуть в среду 11февраля, в День основания государства, а 23 февраля, День рождения императора, приходится на понедельник, так что с субботы можно будет отдыхать три дня подряд.
Март: День весеннего равноденствия и трёхдневные выходные
День весеннего равноденствия – это пятница, 20 марта, благодаря чему у нас опять будут трёхдневные выходные.
Золотая неделя: возможность устроить себе 12-дневные выходные
29 апреля, День Сёва, приходится на среду, то есть на самую середину рабочей недели. Таким образом, выходные Золотой недели продлятся, по сути, пять дней, с субботы 2 мая по среду 6 мая. Однако, если 30 апреля и 1 мая взять оплачиваемые выходные, то можно отдыхать восемь дней подряд, а если вы сможете взять выходные ещё и 27-28 апреля, то у вас могут получиться 12-дневные выходные!
Июль: День моря
День моря отмечают в третий понедельник июля. Трёхдневные выходные в середине лета могут помочь восстановить силы и освежиться у моря перед наступлением пика летней жары.
Август: День гор
11 августа, День гор, приходится на вторник, через день после воскресенья. Однако во многих компаниях в этот период дают выходные по случаю праздника О-Бон, так что наличие выходного почувствуют не все.
Серебряная неделя: пятидневные каникулы
День почитания старших празднуют в третий понедельник сентября, а День осеннего равноденствия приходится на среду, 23 сентября. Закон о государственных праздниках гласит, что рабочий день между двумя государственными праздниками также становится выходным днём, поэтому во вторник, 22 марта, также не работают. Таким образом, начиная с предыдущей субботы до среды будет пять выходных подряд. В сентябре 2026 года это правило будет применено впервые с 2015 года.
Октябрь: День спорта в понедельник
День спорта отмечается во второй понедельник октября. Воспользуйтесь трёхдневными выходными, чтобы компенсировать недостаток физических упражнений!
Ноябрь: трёхдневные выходные
Третий день, «День культуры», приходится на вторник, между ним и выходными один рабочий день. 23 ноября, День благодарения труду, отмечают в понедельник, так что и ноябрь можно как-то пережить.
Новогодние праздники 2026-2027: минимальное количество выходных дней
Если в период празднования Нового года в 2025 и в 2026 годах в календаре по девять выходных дней подряд, то перед 2027 годом последний рабочий день, 28 декабря, приходится на понедельник. 4 января, первый рабочий день года, – тоже понедельник, так что мы сможем отжыхать только шесть дней.
- Информация дана по состоянию на 3 февраля 2025 года и может измениться в связи с изменениями в законе о государственных праздниках.
- В данной статье, когда речь идёт о 9-дневных или 3-дневных выходных, подразумеваются люди, работающие в административных отделах компаний или государственных учреждений, которые обычно отдыхают в субботу и воскресенье. Мы искренне благодарны тем, кто работает по субботам, праздникам и в длинные выходные, чтобы обеспечить привычные нам жизненные удобства и благодаря которым наше общество может нормально функционировать.
Фотография к заголовку: PIXTA