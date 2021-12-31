Новогодняя гречневая лапша тосикоси-соба – самое популярное новогоднее блюдо в Японии

Проведенный в Японии опрос показал, что гречневая лапша тосикоси соба – самое популярное из новогодних блюд. Две трети опрошенных сказали, что с удовольствием едят её каждый год.

Результаты опроса показали, что из множества блюд, связанных с различными календарными событиями в Японии японском календаре, наиболее популярным является тосикоси-соба, гречневая лапша «смены года», которую едят в Оо-мисока (новогоднюю ночь). Её едят 66,7% респондентов каждый год. Гречневая лапша символизирует долголетие и непреходящее благосостояние. Много людей любят и новогоднюю осэти рёри с её благопожелательным значением, и рождественские торты (обычно это лёгкие бисквиты, часто с клубникой) – их употребляет соответственно 55,8% и 52% респондентов. Роллы эхо-маки, которые едят в день смены сезонов Сэцубун, популяризируемые сетями мини-маркетов с 1990-х годов, набрали 44,1%. В первую десятку вошёл также жареный угорь, который традиционно едят в день доё-уси-но хи (день быка в конце июля или начале августа), сладости о-хаги, связанные с поминальными праздниками хиган во время весеннего и осеннего равноденствий, нанакуса-гаю, «(рисовая) каша с семью травами», которую традиционно подают 7 января, и рисовые лепёшки касивамоти – наполненные сладкой бобовой пастой и завернутые в дубовые листья моти, которыми лакомятся 5 мая, в День мальчиков, сейчас также национальный праздник – День детей.

В ходе опроса, проведенного компанией Recruit, ответило 1034 человека по всей Японии в возрасте от 20 до 69 лет. Тосикоси-соба пользовалась популярностью у людей всех возрастов, но особенно у женщин от 30 до 60 лет, из которых около 75% заявили, что едят её каждый год. Новогодний набор блюд о-сэти чаще любят люди от пятидесяти до семидесяти лет.

Внизу списка находится разновидность суси – тираси-дзуси, которые обычно едят на Праздник кукол Хинамацури, и лепёшки данго на Цукими (осеннее любование луной). Около 5% респондентов сообщили, что всегда едят мясо в «День хорошего мяса» ий нику-но хи, который отмечают 29 ноября из-за игры с числами и словами гороавасэ, согласно правилам которой дата 11-29 может читаться как «хорошее мясо».

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