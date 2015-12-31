31 декабря называется в Японии оомисока. Это особый день, который целиком посвящен основательной уборке всего дома и подготовке к встрече тосигами – божества года. В оомисока принято есть тосикоси-соба, лапшу из гречневой муки, благодарить богов за уходящий год и просить хорошего здоровья в наступающем году. Одна из современных традиций – просмотр ежегодного предновогоднего песенного конкурса «Белые против Красных» (яп. Кохаку ута гассэн). В новогоднюю ночь по всей Японии раздается звук колоколов – в буддийских храмах отбивают 108 ударов Дзёя-но-канэ.

108 ударов колокола: знамение новогодней ночи

День, которым завершается год – 31 декабря – называется по-японски оомисока. Незадолго до полуночи, перед началом нового дня в торжественной тиши новогодней ночи тут и там начинают бить храмовые колокола, провозглашая наступление Нового года.

В ночь с 31 декабря на 1 января колокола в каждом буддийском храме бьют ровно 108 раз. Эта традиция получила название Дзёя-но-канэ (колокола в канун нового года). В буддизме считается, что человек одержим заблуждениями бонно – злобой, завистью и многими другими, которых в общей сложности насчитывается сто восемь. С каждым ударом колокола человек очищается от очередной страсти. Сто семь ударов раздаются до полуночи, в старом году, а последний, сто восьмой – звучит уже с наступлением нового дня, чтобы предостеречь людей от заблуждений в новом, только что начавшемся году. В некоторых храмах прихожанам и посетителям позволяется принять участие в церемонии и ударить в колокол.

После того, как колокола отзвучали и новый год наступил, принято идти на молитву хацумодэ (обряд первой молитвы в году) в синтоистский храм. Так как многие хотят совершить обряд хацумодэ именно в новогоднюю ночь, в день оомисока ходят специальные ночные рейсы электричек. В некоторых синтоистских и буддийских храмах количество паломников за первые три дня нового года переваливает за три миллиона.

Молящиеся в святилище Ханадзоно-дзиндзя в Синдзюку

Большая уборка: подготовка к встрече тосигами (божество года)

Хотя в разных регионах слово сёгацу, которым обозначают начало года, толкуется немного по-разному, как правило, оно относится либо к первой неделе нового года – с первого по седьмое января, – либо к первым двум неделям января, вплоть до пятнадцатого числа.

Сёгацу – это важный период, посвященный встрече божества нового года Тосигами-сама, подготовка к этому событию начинается с декабря. По обычаю, в храмах и домах проводят большую уборку сусухараи, чтобы избавиться он накопившейся за год грязи. Раньше уборку начинали уже 13 декабря, однако из-за напряженности современной жизни в наше время не всегда удается следовать традиционным правилам. Но по крайней мере в день оомисока все проводят финальную уборку хакиосамэ, делают последние приготовления к Новому году и последний раз в уходящем году принимают ванны – этот своеобразный ритуал называется тоси-но-ю, он символизирует очищение от всего нечистого, накопившегося в человеке за год.

Чтобы достойно встретить Тосигами-сама, на входе в чистый и убранный дом ставят специальное новогоднее украшение кадомацу из сосновых веток, бамбука и некоторых других растений. Украшать дом 31 декабря не принято, считается, что ития-кадзари (украшения на одну ночь) приносят несчастья, поэтому все стараются закончить приготовления к Новому году как можно раньше.

Еще одно из новогодних дел, к которому нужно подготовиться заблаговременно – отправка новогодних открыток нэнгадзё. С появлением и распространением электронной почты и социальных сетей люди все реже отправляют бумажные открытки, но если вы все-таки решили отправить открытку и успели опустить ее в почтовый ящик до 25 декабря, то ровно первого января она обязательно доберется по месту назначения.

Последняя гречневая лапша в уходящем году: тосикоси-соба

Порция тосикоси-соба

Один из обычаев оомисока – есть особую гречневую лапшу тосикоси-соба. Тесто для лапши делается из смеси гречневой и пшеничной муки с добавлением воды. Когда лапша готова, ее подают к столу с тэмпурой (рыба, морепродукты или овощи во фритюре) и особым соусом цую на основе бульона даси и соевого соуса. Длинная и тонкая лапша соба в новогоднем контексте символизирует долголетие.

До Нового года надо также успеть приготовить и новогодние угощения осэти, это процесс трудоемкий, поэтому те, кто отвечают за кухню и за готовку, в последние предновогодние дни просто сбиваются с ног. Именно поэтому, чтобы сэкономить время и силы, в некоторых семьях принято заказывать порционную лапшу тосикоси-соба с доставкой на дом. В больших универмагах и супермаркетах в эти дни открываются специальные отделы, в которых можно купить и тосикоси-соба, и осэти. Но нужно иметь в виду, что 31 декабря во второй половине дня, как правило, и сама лапша, и неотъемлемая часть рецепта – тэмпура, повсюду заканчиваются. Поэтому лучше покупать все составляющие новогоднего блюда заранее. Кроме того важно знать, что цены на эти в целом недорогие продукты в конце года заметно повышаются.

«Белые против Красных»: передача-долгожитель с более чем шестидесятилетним стажем и зрительским рейтингом выше 40%

31 декабря с 19.15 до 23.45 по каналу NHK транслируется песенный конкурс «Песенное состязание Белых и Красных» (яп. Кохаку ута гассэн). Со дня первой трансляции этой передачи в 1951 году прошло уже более 60 лет, это самая настоящая передача-долгожитель. Участники конкурса, известные эстрадные артисты, поделены на две команды: женщины – «красные», мужчины – «белые». В последние годы у продюсеров программы иногда возникают сложности с разделением участников на команды – это связано с участием в конкурсе представителей ЛГБТ-сообщества и появления новых трактовок понятия «пол». Звёзды эстрадного мира, отличившиеся в этом году, представляют зрителям номера программы. Победителя выбирают по результатам голосования жюри и зрительского голосования. Каждый год объявление состава участников конкурса, а также имен ведущих, становится одной из самых важных предновогодних новостей.

Кроме передач в новогоднюю телевизионную программу входит также и Симфония № 9 Ре минор Людвига ван Бетховена. Начиная с конца 40-х годов прошлого века, в декабре по всей Японии проходят концерты, на которых разные оркестры исполняют это известнейшее произведение. В оомисока последняя симфония великого композитора звучит по телевидению в исполнении симфонического оркестра.

Столь любимый молодёжью новогодний обратный отсчет тоже относится к обязательным всеяпонским мероприятиям. Он проходит на улицах городов, в парках развлечений, на верхушке токийской башни «Небесное дерево», в Universal Studios Japan и даже на горячих источниках (онсэн). На известном токийском перекрестке в Сибуя количество людей, желающих поприсутствовать там в новогоднюю ночь во время обратного отсчета, настолько велико, что начиная 2014 года за регулировку движения на перекрестке в этот день отвечает не только дорожная полиция, но и отряды спецназа – в общей сложности несколько сотен полицейских.

Новогодний обратный отсчет на перекрестке в Сибуя, Токио

Встреча первого рассвета и первого восхода в новом году

С давних пор повелось не спать в новогоднюю ночь, ведь оомисока – день встречи божества года тосигами, которое, согласно поверью, приходит вместе с восходом солнца. Именно поэтому многие стараются встретить этот первый восход в каком-нибудь живописном месте – на берегу моря или на горе Фудзи. Встречая рассвет, а затем и восход, люди молятся о том, чтобы год был хорошим и счастливым. Между прочим, по данным Национальной астрономической обсерватории Японии (ссылка на английском языке), в пределах главных японских островов раньше всего увидеть первый восход нового года можно, находясь на вершине горы Фудзи. Счастья вам в наступающем году!

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