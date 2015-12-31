12月31日除夕，日本人習慣在家中打掃，為迎接正月歲神做準備，除夕夜要吃蕎麥麵，看電視播放的紅白歌唱大賽，午夜還要聆聽寺廟敲響108次鐘聲，辭舊迎新，祈願健康。

108次鐘聲，除夕夜的風景詩

除夕是1年中的最後1天，即12月31日，臨近午夜12點，寂靜的夜空中四處傳來寺廟的鐘聲，向人們告知新年的到來。

每家寺廟都要撞鐘108記，此謂「除夕鐘聲」。至於108這個數字，來自佛教中所說的憤怒、嫉妒等人類的108種煩惱，借撞鐘108下，來為人消憂解愁。其中，107記在年內、最後一記在迎來新年後敲響，意喻「新的一年不為煩惱所惑」。有的寺廟還讓前來祈福的一般香客遊客敲響除夕鐘聲。

為祈願新年吉祥美好，日本人習慣在除夕午夜時分到神社和寺廟進行新年的第1次祭拜，因此，部分電車在除夕夜通宵運行，正月最初的3天裏，有的神社和寺廟的參拜人數甚至超過300萬人。

新宿花園神社裏新年參拜的人們

迎接新年歲神，年底進行大掃除

雖然各個地區不盡相同，但一般「正月」在日本是指從1月1日元日到1月7日或1月15日為止的這段時間。

正月是迎接新年「歲神」的神聖節日，每年12月就要開始準備。日本人在年底有大掃除的習慣，掃去1年中的灰土塵埃。按正式的做法，大掃除一般從12月13日開始，但現代日本人由於工作繁忙，難以實行，往往是趕在除夕的黃昏之前，結束1年中最後的清掃，然後泡個日本人稱之為「年湯」的熱水澡，洗去身體的污垢。

在打掃得一乾二淨的家中迎接歲神，日本人習慣用松竹等做成的「門松」來裝飾家門。一般等到除夕才倉促開始裝飾被視為不吉利，所以要儘早準備。

另外，年底在日本不能忽視的一件事是寄賀年卡。近年來由於E-mail和SNS的普及，賀年卡的數量逐年減少，不過，如果你在12月25日前投寄，那麼1月1日這天在日本國內任何地方都能收到。

一年的最後一餐——蕎麥麵

迎新蕎麥麵

日本人在除夕夜有吃「迎新蕎麥麵」的習俗。蕎麥麵是在蕎麥粉中加入少量麵粉後用水和成麵團，攤擀至厚薄適中，再切成細狀麵條。煮熟後的蕎麥麵條投入到由日式高湯和醬油調配成的麵湯中，用筷子食用。除夕夜吃蕎麥麵，代表了人們希望像細長的蕎麥麵一樣平安長壽的願望。

另外，過新年還要準備一種被稱為「御節料理」的年飯，掌廚的人此時都會忙得不亦樂乎。有的人家吃蕎麥麵時乾脆叫外送，百貨公司和超市的食品櫃檯也是「迎新蕎麥麵」和「御節料理」獨領風騷。蕎麥麵、天婦羅等過年必備食品往往在除夕當天過了中午就已售罄，不儘早準備的話會措手不及。另外需要注意的是，這些食品到了年底通常會價格暴漲。

除夕夜的｢紅白歌唱大賽」，收視率至今仍超40%

紅白歌唱大賽是日本廣播公司NHK每年在除夕晚上19：15～23：45之間播放的一個節目，這檔節目自1951年以來已經持續60多年，是日本最具代表性的節目之一。出場者是被選拔出的當年活躍於舞臺的實力歌手，男女分成白組和紅組，交替上場獻唱，最後由嘉賓和電視觀眾投票決定勝負。近年，由於LGBT等因素，在性別上出現了種種不同的解釋，令分組工作變得比較複雜。每年入選參賽的歌手和主持人，都會成為年底的新聞人物。

另外，年底在日本，還有演奏貝多芬最後的一部交響曲——D小調第九交響曲（作品125號）的習慣。日本自20世紀40年代後半期開始，每年進入12月後，各交響樂團都會舉辦貝多芬第九交響曲的演奏會。電視臺在除夕也會播放由管弦樂隊演奏的貝九，為年末增添一抹光彩。

日本全國各地在年輕人間還盛行新年倒數計時活動。遊樂園、晴空塔、環球影城以至溫泉勝地等，倒數計時活動熱鬧非凡。特別是東京澀谷站前全向十字路口，人流如潮、紛亂擁擠，當局自2014年起採取了保安措施，以鎮暴與一般警察混合的數百名規模的警力在現場維持秩序。

澀谷站前全向十字路口的新年倒數計時情景

觀元旦日出

日本自古就有通宵守夜迎接新年歲神的習俗。還有一種說法是，歲神和日出一起到來，因此就有很多人前往富士山或海邊等風景勝地，向新年初升的太陽祈願一年平安吉祥。據「國立天文臺」的調查，日本本土最早可看到元旦日出的地點是富士山頂。讀者朋友，祝您新年快樂！

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