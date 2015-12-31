12月31日除夕，日本人习惯在家中打扫卫生，为迎接正月岁神做准备，除夕夜要吃荞麦面，看电视播放的红白歌会，午夜还要聆听寺庙敲响108次钟声，辞旧迎新，祈愿健康。

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108次钟声，除夕夜的风景诗

除夕是一年中的最后一天，即12月31日，临近午夜十二点，寂静的夜空中四处传来寺庙的钟声，向人们告知新年的到来。

每家寺庙都要撞钟108记，此谓“除夕钟声”。至于108这个数字，来自佛教中所说的愤怒、嫉妒等人类的108种烦恼，借撞钟108下，来为人消忧解愁。其中，107记在年内、最后一记在迎来新年后敲响，意喻“新的一年不为烦恼所惑”。有的寺庙还让前来祈福的一般香客游客敲响除夕钟声。

为祈愿新年吉祥美好，日本人习惯在除夕午夜时分到神社和寺庙进行新年的第一次祭拜”，所以，部分电车在除夕夜通宵运行，正月最初的三天里，有的神社和寺庙的参拜人数甚至超过300万人。

新宿花园神社里新年参拜的人们

迎接新年岁神，年底进行大扫除

虽然各个地区不尽相同，但一般“正月”在日本是指从1月1日元旦到1月7日或1月15日为止的这段时间。

正月是迎接新年“岁神”的神圣节日，每年12月就要开始准备。日本人有在年底大扫除的习惯，扫去一年中的灰土尘埃。按正式的做法，大扫除一般从12月13日开始，但现代日本人由于工作繁忙，难以实行，往往是赶在除夕的黄昏之前，结束一年中最后的清扫，然后泡个日本人称之为“年汤”的热水澡，洗去身体的污垢。

为在打扫得一干二净的家中迎接岁神，日本人习惯用松竹等做成的“门松”来装饰家门。一般等到除夕才仓促开始装饰被视为不吉利，所以要尽早准备。

另外，年底在日本不能忽视的一件事是寄贺年卡。近年来由于电子邮件和SNS社交网站的普及，贺年卡的数量逐年减少，不过，如果你在12月25日前投寄，那么1月1日这一天在日本国内任何地方都能收到。

一年的最后一餐——荞麦面

迎新荞麦面

日本人在除夕夜有吃“迎新荞麦面”的习俗。荞麦面是在荞麦粉中加入少量面粉后用水和成面团，摊擀至厚薄适中，再切成细状面条。煮熟后的荞麦面条放在由日式高汤和酱油调配成的面汤中，用筷子食用。除夕夜吃荞麦面，代表了人们希望像细长的荞麦面一样平安长寿的愿望。

另外，过新年还要准备一种被称为“御节料理”的年饭，掌厨的人此时都会忙得不亦乐乎。有的人家吃荞麦面时干脆叫外卖，百货店和超市的食品柜台也是“迎新荞麦面”和“御节料理”独领风骚。，荞麦面、天妇罗等过年必备食品往往在除夕当天过了中午就已售罄，不尽早准备的话会措手不及。另外需要注意的是，这些食品到了年底通常会价格暴涨。

除夕夜的“红白歌会”，收视率至今仍超40%

红白歌会是日本广播公司NHK每年在除夕晚上19：15～23：45之间播放的一个节目，这档节目自1951年以来已经持续六十多年，是日本最具代表性的节目之一。出场者是被选拔出的当年活跃于舞台的实力歌手，男女分成白组和红组，交替上场献唱，最后由嘉宾和电视观众投票决定胜负。近年，由于LGBT等因素，在性别上出现了种种不同的解释，令分组工作变得比较复杂。每年入选参赛的歌手和主持人，都会成为年底的新闻人物。

另外，年底在日本，还有演奏贝多芬最后的一部交响曲——D小调第九交响曲（作品125号）的习惯。日本自二十世纪四十年代后半期开始，每年进入12月后，各交响乐团都会举办贝多芬第九交响曲的演奏会。电视台在除夕也会播放由管弦乐队演奏的贝九，为年末增添一抹光彩。

日本全国各地在年轻人间还盛行新年倒计时活动。游乐园、晴空塔、环球影城以至温泉胜地等，倒计时活动热闹非凡。特别是东京涩谷车站前全向十字路口，人流如潮、纷乱拥挤，当局自2014年起采取了保安措施，以防暴队和警察数百名的规模在现场维持秩序。

涩谷车站前全向十字路口的新年倒计时情景

观元旦日出

日本自古就有通宵守夜迎接新年岁神的习俗。还有一种说法是，岁神和日出一起到来，因此就有很多人前往富士山或海边等风景胜地，向新年初升的太阳祈愿一年平安吉祥。据“国立天文台”的调查，日本本土最早可看到元旦日出的地点是富士山顶。读者朋友，祝您新年快乐！

▼参考阅读

寺庙敲响除夕的钟声