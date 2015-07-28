Самурай спешит на помощь

Иногда нашей памяти требуется подсказка. Для запоминания количества дней в каждом месяце у нас есть стихотворение (вероятно, переводное с английского – прим. перев.) «Тридцать дней – сентябрь, апрель, июнь, ноябрь» и так далее, а японские дети запоминают это как «самурай смотрит на запад», ниси муку самурай. Первые четыре слога, ни, си, му, ку напоминают названия чисел 2, 4, 6 и 9, то есть второй месяц, нигацу – февраль, четвёртый, сигацу – апрель, шестой, рокугацу – июнь (в данном случае му является альтернативным обозначением числа 6, иначе звучащего как року), и девятый месяц, кугацу – сентябрь. Слово самурай использовано потому, что один из иероглифов, которыми может быть записано это слово, выглядит как сочетание десятки и единицы 士, то есть 十一 в вертикальной записи, когда единица оказывается под десяткой. Это даёт нам название одиннадцатого месяца, дзюитигацу, то есть ноября.

Такая игра числами и словами называется гороавасэ, и она прочно вошла в повседневную жизнь японцев. Наличие нескольких вариантов названий чисел позволяет создавать мнемонические фразы. Например, число 2 может быть представлено как фу или ни, исходя из японских его названий, но возможно его передать и слогом цу, от английского two. При некотором воображении из таких вариантов можно создавать полезные мнемонические конструкции.

Примеры гороавасэ

1 ити, и, хитоцу, хито 2 ни, футацу, фута, фу, цу 3 сан, са, мицу, митцу, ми 4 ён, ё, ётцу, си 5 го, ко, ицу, ицуцу 6 року, ро, мутцу, му 7 сити, нанацу, нана, на 8 хати, ха, яцу, ятцу, я 9 кю, ку, коконоцу, ко 0 рэй, рэ, дзэро, мару, о

Хорошая страна или хорошая коробка?

Гороавасэ особенно удобно для запоминания дат исторических событий. Например, 1543 год, когда португальцы привезли в Японию огнестрельное оружие, запоминают забавной фразой иго ёсан га фуэта – «с тех пор бюджет увеличился», где и (1) го (5) ё (4) сан (3) и обозначают дату. Такие фразы бывают весьма поэтичными. Наку ё угуису – «Пой, камышовка!» обозначает год основания древней столицы Хэйанкё, нынешнего Киото – 794 (на ку ё).

Такие мнемонические фразы могут включать и несколько строк – например, 1603 год, когда Токугава Иэясу основал Эдо (нынешний Токио) и установил сёгунское правительство бакуфу, можно запомнить в форме хайку:

Возникло бакуфу

Народ шумит

В городе Эдо Бакуфу дэки

Хитомурэ савагу

Эдо но мати

Здесь выделенная часть хито (1) му (6) рэ (0) са (3) и обозначает 1603 год. Впрочем, для этого года есть и более короткая просторечная фраза хиро оссан – «дядя-герой».

Одним из известнейших примеров таких мнемонических фраз является ий куни цукуро – «построим хорошую страну», обозначающую начало сёгуната Камакура в 1192 году, когда Минамото-но Ёритомо получил должность сёгуна. К сожалению, в нынешних учебниках начало сёгуната относят к 1185 году, когда произошла последняя битва между родами Минамото и Тайра, сражавшимися за власть в стране, и эту дату приходится запоминать как ий хако о цукуро – «сделаем хорошую коробку», что звучит далеко не так удачно, как предыдущая фраза.

Линкольн и кофе

Подобная система запоминания есть и для кандзи – иероглифов. Иностранцам, изучающим японский язык, известно, что если соединить «солнце» (日) и «луну» (月), то получится «светлый» (明). Бывают мнемонические фразы в виде шарад – например, юмэйна сакана, «знаменитая рыба» (有名な魚). Разгадка – тунец магуро (鮪), который имеет элементы «рыба» (魚) и «быть» (有) в своём имени (名). Есть и более изощрённые фразы, одну из которых мы сейчас разберём.

В 2010 году установленный Министерством образования список иероглифов дзёё-кандзи, которые ученики должны запомнить к моменту окончания старшей ступени средней школы, был расширен с 1945 до 2136 иероглифов. Это было связано с распространением компьютеров и смартфонов, позволяющих шире использовать иероглифику в повседневном общении – вводить иероглифы намного проще, чем писать от руки.

Самым сложным из добавленных в список кандзи был 鬱 (уцу) – «уныние, депрессия», состоящий из 29 черт. Вероятно, из-за его сложности способы запоминания именно этого иероглифа в последние годы регулярно становятся темой обсуждений в сети. Вот один из них.

リンカーンはアメリカンコーヒーを三杯飲んだ

Ринкан ва амэрикан кохи о самбай нонда

Линкольн выпил три чашки кофе американо

Здесь ринкан – это иероглиф 林 (рин), в который вписан 缶 (кан – «банка, чайник»).

Ва – знак слоговой азбуки катакана ワ, напоминающий элемент 冖.

Амэрикан – 米, иероглиф, которым обозначают США.

Кофе, записанный азбукой как コーヒー (кохи). Если первый знакコ (ко) повернуть направо, получится элемент 凵, под которым находится ヒ (хи).

И, наконец, иероглиф «три» (三) похож на элемент справа внизу.

Эта мнемоническая фраза хороша своей связностью, и не в последнюю очередь – благодаря упоминанию президента Линкольна в связи с депрессией, ведь известно, что он страдал от «меланхолии». К тому же эта фраза удивительно эффективна – запомните её, и сможете поражать окружающих своей способностью писать самый сложный иероглиф из списка дзёё-кандзи.

(Статья на английском языке опубликована 19 июля 2015 г.)