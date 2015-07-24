ساموراي يمد يده

في بعض الأحيان، تحتاج الذاكرة إلى يد تمتد إليها بالعون والمساعدة. وبينما يستخدم الناطقون بالإنكليزية قافية ”Thirty Days Has September“ لتذكر الأشهر القصيرة، يلجأ الأطفال في اليابان إلى عبارة ذكية لا تقل طرافة: ”نيشي موكو ساموراي“، أي ”الساموراي الذي ينظر إلى الغرب“.

بداية، تشكّل أصوات ني، شي، مو، وكو محاكاة لأرقام 2، 4، 6، و9 في اليابانية، وهي ترمز إلى الأشهر المقابلة: فبراير (ني غاتسو)، أبريل (شي غاتسو)، يونيو (روكو غاتسو)، وسبتمبر (كو غاتسو). أما ”الساموراي“، فيُشير بشكل غير مباشر إلى نوفمبر (جو إتشي غاتسو). كيف ذلك؟ ببساطة، لأن مقطع ”شي“ (士) في الكانجي والذي يعني ”محارب“ أو ”ساموراي“ يشبه في بنيته الرقم ١١ (十一): خط أفقي علوي وآخر سفلي، بينهما عمود مركزي، تمامًا كما تُرسم الشخصية الصينية.

إن هذا النوع من التلاعب بالألفاظ اعتمادًا على الأرقام يُعرف في اليابانية باسم goroawase (語呂合わせ)، وهو أسلوب متجذر في الحياة اليومية اليابانية. ولأن للأرقام من صفر إلى تسعة أكثر من طريقة نطق واحدة، فإن إمكانيات اللعب بها لا حدود لها. على سبيل المثال، يمكن نطق الرقم 2 على أنه ”ني“ أو ”فو“، بل وأحيانًا ”تسو“ (مأخوذ من two بالإنكليزية). ومع قليل من الإبداع، يتحول تسلسل الأرقام إلى عبارات ذكية، تُستخدم في التعليم، والإعلانات، وحتى كلمات السر، لتشكّل بذلك فنًا من فنون الاستذكار الفريدة في بلاد الشمس المشرقة.

أمثلة للتلاعب بالألفاظ عن طريق الأرقام

1 ichi, i, hitotsu, hito 2 ni, futatsu, futa, fu, tsu 3 san, sa, mitsu, mittsu, mi 4 yon, yo, yottsu, shi 5 go, ko, itsu, itsutsu 6 roku, ro, mutsu, mu 7 shichi, nanatsu, nana, na 8 hachi, ha, yatsu, yattsu, ya 9 kyū, ku, kokonotsu, ko 0 rei, re, zero, maru, o, ō

بلد جيد، صندوق جيد

يُعد التلاعب بالألفاظ أداة فعالة على نحو خاص عندما يتعلق الأمر بحفظ السنوات المرتبطة بأحداث تاريخية مهمة. ففي بعض الأحيان، ترتبط الجملة التذكيرية بلمسة مرحة تعكس مضمون الحدث، كما في مثال عام 1543، حين جلب البرتغاليون الأسلحة النارية إلى اليابان. للتذكّر، تُستخدم العبارة:

”igo yosan ga fueta“ (زادت الميزانيات بعد ذلك)، حيث تمثّل ”igo yosan“ النطق الرمزي للرقم 1543.

وفي أحيان أخرى، تحمل العبارة بُعدًا شعريًا، كما في:

”naku yo uguisu“ (العصفور المغرد) لتذكّر عام 794، وهو العام الذي أصبحت فيه كيوتو – أو كما كانت تُعرف آنذاك ”هييانكيو“ – عاصمة لليابان. كلمة ”naku“ تعني ”يغرد“، وهي محاكاة لصوت الطائر، بينما ”yo“ هو الرقم 4، لتُكوّن الجملة رقم 794 في ترتيب أنيق وسهل الحفظ.

ولنفس السنة قد تتعدد الصياغات. فعلى سبيل المثال، سنة 1603 التي شهدت تأسيس شوغونية إيدو على يد توكوغاوا إئياسو، يمكن تذكرها بأسلوب هايكو جميل:

bakufu deki / hitomure sawagu / Edo no machi

(تأسست الشوغونية / حشود من الناس تُحدث ضجة / في شوارع إيدو)

ويأتي السطر الأوسط ممثلاً للرقم 1603.

لكن البعض يفضل صيغة أكثر خفة وعصرية، مثل:

”hīrō ossan“ (العجوز البطل). عند تفكيك العبارة:

hi = 1

rō = 6

ō = 0

san = 3

لتُنتج الرقم 1603 بأسلوب غير متكلّف يسهل ترسيخه في الذاكرة.

ومن أشهر العبارات التذكيرية عبارة ”ii hako tsukurō“ (دعونا نبني وطنًا جيدًا)، التي كانت تُستخدم لتذكر عام 1192، تاريخ بداية شوغونية كاماكورا. لكن المفارقة أن المقررات المدرسية اليابانية الحديثة تشير إلى أن البداية الفعلية كانت عام 1185، ما دفع البعض إلى تعديل الجملة إلى ”ii hako tsukuro“ (دعونا نصنع صندوقًا جيدًا)، التي وإن كانت دقيقة رقميًا، إلا أنها تفتقر إلى وقع الجملة الأصلية وعمقها الرمزي.

قهوة لينكون والكانجي

ثم بعد ذلك هناك الكانجي. وهناك بعض الطرق لتذكر وحفظ الكانجي، مثل الشمس (日) والقمر (月) الجمع بينهما ينتج عنه المعنى مشرق (明) والذي من يعد أمرا معروفا بالنسبة لدارسي اللغة اليابانية من الأجانب. هناك مصطلحات رمزية قصيرة غالبا ما ينظر إليها في شكل ألغاز أيضا، مثل أن يسأل شخصا ما هي yumena sakana (سمكة شهيرة = 有名な魚) والجواب هو maguro (التونة = 鮪)، استنادا إلى حقيقة أن كانجي 鮪 به الكانجي 有 في اسمها

名. وهناك روايات ذكية، بما في ذلك المثل التالي.

في عام 2010 كانت قائمة الكانجي المستخدم في الحياة اليومية والتي يطلب من الطلبة حفظها بحلول نهاية المرحلة الثانوية، توسعت وزادت من 1945 إلى 2163 كانجي. ويعزى ذلك إلى حقيقة أن استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية قد عززت عدد الكانجي شائع الاستخدام، فكتابة الكانجي على الأجهزة الذكية هو أسهل بكثير من الكتابة باليد.

لقد كان كانجي utsu 鬱 الوافد الجديد هو الأكثر تعقيدا، فهو يعني ”الاكتئاب“ أو ”الكآبة“، مع 29 خطوة من خطوات الكتابة. ولعل هذا هو السبب الذي كان وراء طريقة التذكر والحفظ المحكمة لهذا الكانجي والتي ظهرت بانتظام في جميع أنحاء شبكة الإنترنت على مدى السنوات القليلة الماضية.

リ ン カ ー ン は ア メ リ カ ン コ ー ヒ ー を 三杯 飲 ん だ

Rinkān wa Amerikan kōhī o sanbai nonda

شرب لينكون ثلاثة فناجين من القهوة الأمريكية

ـ Rinkān هو الكانجي 林 rin مع شجرتين يفصل بينهما 缶 kan في المنتصف.

ـ wa هو حرف الكانا ワ، الذي يشبه العنصر

冖.

ـ Amerikan هي الكانجي 米 الذي يعني أرز والذي يعني أيضا أمريكا بسبب استخدامه في الكانجي الذي يعبر عن اسم أمريكا القديم وهو

亜米利加.

- コ من コーヒー kohi لتصبح 凵 مع ヒ في الأسفل.

- وأخيرا، فإن ثلاثة (三) أكواب هم الخطوط الثلاثة في أسفل اليمين.

هذه الطريقة في المساعدة على الحفظ والتذكر تلبي عملية الاتقان في القصة، خاصة بسبب ارتباط الرئيس الأمريكي أبراهام لنكون بالحزن والكآبة. وهي فعالة بشكل ملحوظ. إن حفظ هذه القصة القصيرة، تمكنك من اقناع الناس بقدرتك على كتابة أصعب كانجي مستخدم في الحياة اليومية اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)