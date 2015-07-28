Con la ayuda de un samurái

A veces la memoria necesita una ayuda. Mientras que los anglosajones utilizan la expresión “Thirty Days Has September” (Treinta días tiene septiembre) para recordar cuáles son los meses más cortos, el equivalente para los niños japoneses es la frase nishi muku samurai (el samurái mira al oeste). Para empezar, ni, shi, mu y ku suenan como los números dos, cuatro, seis y nueve, que representan nigatsu (febrero), shigatsu (abril), rokugatsu (junio) y kugatsu (septiembre). Posteriormente, samurai se refiere a jūichigatsu (noviembre) porque una forma de escribirlo es con el siguiente kanji 士, que se parece mucho al número once (十一) con el segundo carácter escrito debajo.

Los juegos con las lecturas de los números, conocidos como goroawase, están muy arraigados en la vida diaria en Japón. Las múltiples pronunciaciones que existen para cada dígito entre cero y nueve hacen posible inventar frases fáciles de memorizar. Por ejemplo, el número dos es comúnmente representado como fu o ni, según la pronunciación japonesa, mientras que tsu (del inglés two) es también otra lectura posible. Con un poco de creatividad se pueden inventar muchas frases mnemotécnicas.

Distintas lecturas por cada número

1 ichi, i, hitotsu, hito 2 ni, futatsu, futa, fu, tsu 3 san, sa, mitsu, mittsu, mi 4 yon, yo, yottsu, shi 5 go, ko, itsu, itsutsu 6 roku, ro, mutsu, mu 7 shichi, nanatsu, nana, na 8 hachi, ha, yatsu, yattsu, ya 9 kyū, ku, kokonotsu, ko 0 rei, re, zero, maru, ō

Buen país, buena caja

El goroawase es particularmente útil cuando se trata de recordar los años en los que tuvieron lugar hecho históricos importantes. Estos tienen una divertida conexión con el evento al que hacen referencia, como por ejemplo el año en que los portugueses trajeron armas de fuego a Japón en 1543: igo yosan ga fueta (los presupuestos aumentaron después de eso). Aquí igo yosan representa 1543. También los hay que tienen un toque poético, como en naku yo uguisu (¡Canta, ruiseñor!) utilizado para recordar 794 (naku yo), cuando Kioto (entonces llamada Heiankyō) se convirtió en la capital de Japón.

Puede haber más de una versión, como por ejemplo con 1603, el año en el que Tokugawa Ieyasu estableció el gobierno militar en Edo. En forma de haiku, existe bakufu deki / hitomure sawagu / edo no machi (Se formó el shogunato / una multitud de personas alborotadas / en las calles de Edo). La parte en negrita es 1603. Aunque también existe el anticlimático hīrō ossan (un viejo heróico).

Una de las frases mnemotécnicas históricas más famosas hace referencia al año 1192, el primer año del shogunato Kamakura: ii kuni o tsukurō (construyamos un buen país). Por desgracia para esta frase en particular, los libros de texto enseñan ahora que el shogunato empezó en 1185. Ahora los estudiantes utilizan ii hako o tsukurō (hagamos una buena caja), que no tiene la misma gracia que la anterior.

El café de Lincoln

Y luego están los kanji. Algunas estrategias para recordar los kanji, como que el sol (日) y la luna (月) se unen para formar brillante (明), puede que sean comunes tanto para los estudiantes extranjeros como los japoneses. Hay fórmulas mnemotéctinas en forma de acertijos también, como la que pregunta cuál es el yūmei na sakana (有名な魚 = pez famoso). La respuesta es maguro (鮪 = atún), basándose en que el kanji 鮪 tiene 有 en su nombre (名). Pero hay historias más interesantes, como la que se incluye a continuación.

En 2010 la lista de jōyō kanji que los estudiantes tienen que memorizar al finalizar el instituto se amplió de 1.945 a 2.136 caracteres. Esto ha ocurrido debido a que el uso de las computadoras y los smartphones ha ampliado el número de kanji de uso común (teclear un carácter es mucho más fácil que escribirlo a mano).

El nuevo kanji incluido más complicado es 鬱 (utsu), que significa “depresión” o “melancolía” y tiene un total de 29 trazos. Probablemente es por esto por lo que una fórmula mnemotécnica para recordar este carácter ha estado apareciendo en Internet en los últimos años.

リンカーンはアメリカンコーヒーを三杯飲んだ

Rinkān wa Amerikan kōhī o sanbai nonda

Lincoln bebió tres tazas de café americano.

Rinkān es el carácter 林 (rin) con los árboles separados para incluir 缶 (kan) en el centro.

Waes el kana ワ, que se parece al elemento冖.

Amerikanes 米, que representa a los Estados Unidos en palabras compuestas como 日米 (nichibei), que significa Japón-Estados Unidos.

El コ de コーヒー (kōhī) se gira para convertirse en 凵 con el ヒ puesto debajo. Y finalmente, las tres (三) tazas son las tres líneas abajo a la derecha.

Esta regla mnemotéctica es particularmente satisfactoria por su ingeniosa historia, y no menos por la asociación que se hace del presidente Abraham Lincoln con la melancolía. Y es de hecho muy efectiva: memoriza la historia y tú también podrás impresionar a otras personas con tu habilidad para escribir el jōyō kanji más complicado.