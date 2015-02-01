Слово сэцубун буквально значит «разделение сезонов», указывая на день, предшествующий началу очередного времени года согласно китайскому солнечному календарю. Весенний сэцубун (в период с 1984 по 2025 гг. он приходится всегда на 3 февраля) отмечают особо, поскольку в старину начало весны воспринимали как наступление нового года солнечного календаря.

Изгнание зла перед началом нового года: «Черти — вон, счастье — в дом!»

Одним из обрядов, исполняемых во время этого праздника, является мамэмаки; он направлен на изгнание злых сил и заключается в разбрасывании соевых бобов со словами Они ва сото, фуку ва ути! — «Черти — вон, счастье — в дом!». В древности этот обряд, пришедший из Китая, проводили в императорском дворце, но впоследствии мамэмаки стал одним из народных новогодних обрядов. Под «чертями» (яп. они) подразумеваются несчастья, недобрые силы, духи и т. п. Некоторые детали обряда отличаются в зависимости от региона, храма или святилища, где он проводится; иногда ограничиваются только частью фразы — Фуку ва ути!, «Счастье в дом!», а бывают святилища, в которых «чертей» почитают (часто духов почитают в святилищах, чтобы удержать их от нанесения вреда), либо же их воспринимают как посланцев божеств, и тогда говорят Они мо ути! — «И черти в дом!».

Бобы обычно разбрасывает мужчина; как правило, это хозяин дома либо «мужчина года», то есть родившийся в год того животного китайского циклического календаря, чей год наступает. Впрочем, часто в разбрасывании участвуют все члены семьи.

Жареные бобы

Для мамэмаки обычно используются жареные соевые бобы; их называют «бобы счастья» (фукумамэ). В некоторых регионах перед разбрасыванием их на некоторое время кладут на домашнее святилище, которое называется камидана. Иногда вместо сои используют арахис, поскольку его проще потом подобрать с пола, и благодаря скорлупе сами орехи не пачкаются.

Разбрасывание бобов проводят практически в каждом доме, буддийском храме или синтоистском святилище. Некоторые храмы и святилища празднуют широко, приглашая знаменитостей и спортсменов. Чтобы отвести несчастья в наступающем году, многие люди идут в известные храмы, такие как Сэнсодзи в туристическом районе Токио Асакуса, или в Синсёдзи в городе Нарита.

К праздничному дню во многих магазинах и супермаркетах появляются отделы товаров, связанных с этим днём, где продаются «бобы счастья» и другие товары. К бобам иногда в качестве подарка прилагается бумажная маска чёрта, которую может надеть, например, отец семейства во время обряда мамэмаки, чтобы повеселить детей.

После разбрасывания каждый подбирает такое количество бобов, какое соответствует его возрасту, и съедает. Кое-где существует поверье, что если съесть на один боб больше, чем количество прожитых лет, то можно стать здоровее, меньше болеть и т. п.

Существует также обычай накалывать голову сельди иваси на палочку и укреплять на доме, — он также призван защитить обитателей от злых сил.

Рулеты эхомаки

В последнее время особое внимание обратили на себя рисовые рулеты эхомаки — «рулеты благоприятного направления», которые нужно молча и с закрытыми глазами съесть вечером в сэцубун, обратившись в благоприятном для этого года направлении, чтобы сбылось загаданное желание. Такой обычай ранее существовал в районе Осаки, но с тех пор, как торговая сеть мини-супермарткетов 7-Eleven выпустила эти рулеты по всей стране под названием эхомаки в 1998 году, это название закрепилось и стало использоваться в Японии повсеместно.