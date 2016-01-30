「節分」意為四季交替的時節，在中國的太陰曆中，指的是立春、立夏、立秋和立冬的前一天。現在的節分特指立春（2月4日前後）的前一天，是因為它代表了一年中從冬季向春天過渡的日子，猶如除夕一樣重要。

年初的驅邪儀式——「鬼（邪）在外，福在內」

節分的時候撒豆子，這種習俗起源於中國除鬼驅邪的一個新春儀式。它原本是古代在宮廷中舉行的，後來普及到一般家庭，歷史悠久，是日本全國舉行的一個代表性的季節活動。

到了節分這一天，人們一邊喊著「鬼（邪）在外，福在內」，一邊撒豆子，寓意用豆子將鬼邪統統趕出門外。具體的做法還因地區和神社寺院的不同而各異。有的神社寺院只是不停地呼喊「福氣快進來」，而有的神社則將鬼怪供奉起來或把它當作神的使者，高喊「鬼怪也在內」或「鬼怪快進來」。

撒豆之人通常是一家之主或恰逢本命年的男子，但也有很多家庭全家一起撒豆驅鬼。

炒熟的黃豆

撒豆時一般用炒熟的黃豆，稱做「福豆」。有的地方先將福豆供奉於神壇，然後再撒。北海道、東北、北陸、南九州地區的家庭，有的是撒花生，這是因為花生比大豆容易撿拾，而且花生有殼，掉在地上也不會弄髒花生米，比大豆更方便合理。

撒豆儀式一般在各個家庭、神社寺院中舉行，有的神社寺院還邀請名人、藝人或運動員來參加活動，場面盛大，熱鬧非凡。其中成田山新勝寺、神田明神神社、池上本門寺、淺草寺等最是著名，每年都聚集了眾多前來消災驅邪的人們。

臨近節分，許多超市都會開設節分用品專櫃，福豆熱銷一時。有的還附送印在厚板紙上的鬼（妖怪）臉面具，父親們戴上它扮演鬼怪，讓撒豆儀式更添一番趣味。

福豆撒完以後就開始撿豆，年齡有多大就撿多少顆，然後把它們全部吃掉。有些地方的風俗，是要比實際年齡多吃一顆豆，據說這樣身體可以康健，不著風寒。

還有習俗，是把沙丁魚頭插在柊樹樹枝上，然後插在自家門口，藉此祈求消災免禍。

吃「惠方卷」，交好運

最近興起的一股風潮，是在節分時吃「惠方卷」，據說能帶來好運。在節分這天的晚上，面向當年的惠方方位（歲神所在的方向，即這一年的吉祥方位），一邊閉目祈願，一邊默默吃掉一整條惠方卷。

節分時吃惠方卷的習俗，有把好運捲起來的意思，也意味著不斷絕機緣，要面向惠方方位把整個壽司大口吃掉。這個風俗當初主要在大阪船場一帶流行，稱「丸Kaburi壽司」。1998年，7-ELEVEN 便利商店以「惠方卷」的商品名稱開始出售這種壽司，於是惠方卷這個名字及相關風俗迅速傳遍了日本全國。