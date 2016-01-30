“节分”意为四季交替的时节，在中国的太阴历中，指的是立春、立夏、立秋和立冬的前一天。现在的节分特指立春（2月4日前后）的前一天，是因为它代表了一年中从冬季向春天过渡的日子，犹如除夕一样重要。

年初的驱邪仪式——“鬼出去，福进来”

节分的时候撒豆子，这种习俗起源于中国除鬼驱邪的一个新春仪式。它原本是古代在宫廷中举行的，后来普及到一般家庭，历史悠久，是日本全国举行的一个代表性的季节活动。

到了节分这一天，人们一边喊着“鬼出去，福进来”，一边撒豆子，寓意用豆子将鬼邪统统赶出门外。具体的做法还因地区和神社寺院的不同而各异。有的神社寺院只是不停地呼喊“福气快进来”，而有的神社则将鬼怪供奉起来或把它当作神的使者，高喊“鬼怪也请进”或“鬼怪快进来”。

撒豆之人通常是一家之主或恰逢本命年的男子，但也有很多家庭全家一起撒豆驱鬼。

炒熟的黄豆

撒豆时一般用炒熟的黄豆，称做“福豆”。有的地方先将福豆供奉于神坛，然后再撒。北海道、东北、北陆、南九州地区的家庭，有的是撒花生，这是因为花生比大豆容易捡拾，而且花生有壳，掉在地上也不会弄脏花生米，比大豆更方便合理。

撒豆仪式一般在各个家庭、神社寺院中举行，有的神社寺院还邀请名人、艺人或运动员来参加活动，场面盛大，热闹非凡。其中成田山新胜寺、神田明神神社、池上本门寺、浅草寺等最是著名，每年都聚集了众多前来消灾驱邪的人们。

临近节分，许多超市都会开设节分用品专柜，福豆热销一时。有的还附送印在厚板纸上的鬼脸面具，父亲们戴上它扮演鬼怪，让撒豆仪式更添一番情趣。

福豆撒完以后就开始捡豆，年龄有多大就捡多少颗，然后把它们全部吃掉。有些地方的风俗，是要比实际年龄多吃一颗豆，据说这样身体可以康健，不着风寒。

还有习俗，是把沙丁鱼头插在柊树树枝上，然后插在自家门口，借此祈求消灾免祸。

吃“惠方卷”，交好运

最近兴起的一股风潮，是在节分时吃“惠方卷”（一种相对较粗的手卷寿司——译注），据说能带来好运。在节分这天的晚上，面向当年的惠方方位（岁神所在的方向，即这一年的吉祥方位），一边闭目祈愿，一边默默吃掉一整条惠方卷。

节分时吃惠方卷的习俗，有把好运卷起来的意思，也意味着不断绝机缘，要面向惠方方位把整个手卷寿司大口吃掉。这个风俗当初主要在大阪船场一带流行，称“丸KABURI寿司”（意为不把寿司切成小块，而是拿起一整条来大口吃——译注）。1998年，7-11连锁便利店以“惠方卷”的商品名称开始出售这种寿司，于是惠方卷这个名字及相关风俗迅速传遍了日本全国。