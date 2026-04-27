Период праздников «Золотой недели» в конце весны в Японии

«Золотая неделя» в Японии – это долгожданный весенний период праздников, когда люди по всей стране отдыхают. Считается, что это название в 1950-е годы ввела в обиход японская киноиндустрия для повышения посещаемости кинотеатров.

Период отдыха в конце весны

В Японии «Золотая неделя» приходится на время с конца апреля до начала мая, когда подряд празднуют сразу несколько национальных праздников.

29 апреля – День Сёва

3 мая – День Конституции

4 мая – День зелени

5 мая – День детей

В зависимости от дней недели, на которые выпадают эти праздники, некоторые люди могут брать дополнительные выходные, чтобы устроить себе более длительный отпуск продолжительностью около 10 дней. Как и во время новогодних праздников, в период «Золотой недели» очень многие люди отправляются в поездки или возвращаются в свои родные места. Это часто вызывает заторы на общественном транспорте и автомагистралях, при этом многие рестораны и другие коммерческие объекты в офисных районах на время праздников закрываются.

Когда в 1948 году был впервые принят Закон о национальных праздниках, в этот период праздновали всего три праздника: 29 апреля, 3 мая и 5 мая. Однако в 1985 году в закон была внесена поправка, согласно которой любой будний день между двумя национальными праздниками объявлялся нерабочим днём. Благодаря этому 4 мая также стало выходным днём, и появился нынешний период череды праздничных дней.

Происхождение названия «Золотая неделя»

Считается, что термин «Золотая неделя» придумали в 1950-х годах японские кинокомпании, которые заметили резкий рост посещаемости кинотеатров в этот период и использовали это название в своих рекламных кампаниях. Со временем аббревиатура «GW» также получила широкое распространение в туристических журналах и других СМИ, и с тех пор этот термин прочно закрепился в повседневном употреблении.

Однако это название не является официальным и определённым законом, и, например, общественная телерадиокомпания NHK не использует этот термин.

Что такое «Серебряная неделя»?

В отличие от «Золотой недели» весной, термин «Серебряная неделя» иногда используется для обозначения долгого периода праздников в сентябре в том случае, когда национальный праздник День осеннего равноденствия приходится на среду после Дня почитания старших (который отмечают в третий понедельник сентября). В этом случае вторник между этими двумя национальными праздниками автоматически также становится нерабочим днём.

Вместе с выходными эти праздники образуют пятидневный праздничный период. Однако, поскольку дата осеннего равноденствия меняется из года в год, такие пятидневные выходные бывают относительно редко. Ещё реже бывает четырёхдневная «Серебряная неделя», когда день осеннего равноденствия приходится на вторник после Дня почитания старших.

Считается, что термин «Серебряная неделя», как и «Золотая неделя», был придуман кинокомпаниями в 1950-х годах как способ привлечения зрителей. В то время он обозначал праздничный период, включавший День культуры 3 ноября, но этот термин не прижился. Однако после того, как в 2000-х годах День почитания старших, ранее отмечавшийся 15 сентября, стали отмечать в третий понедельник, первая «Серебряная неделя» в новом определении состоялась в 2009 году.

© Adobestock

Статьи по теме