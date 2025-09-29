День осеннего равноденствия (национальный праздник в Японии)

Путеводительпо Японии

Период до и после дня осеннего равноденствия в конце сентября традиционно является для японцев временем посещения семейных могил и почитания предков.

Почитание предков

В Японии отмечают как национальные праздники оба дня равноденствия, как весенний в марте, так и осенний в сентябре. Поскольку дата определяется ежегодно Национальной астрономической обсерваторией Японии, она год от года может отличаться, но обычно осеннее равноденствие приходится на 23 сентября. Равноденствие – это день, когда продолжительность дня и ночи примерно равна. В буддизме день равноденствия и три дня до и после него составляют семидневный период, известный как Хиган, «(переправа на) другой берег».

В буддийских учениях понятие хиган (буквально «другой берег») означало идеальное состояние, к которому человек приходит через просветление. В буддийских писаниях райская Чистая Земля (Дзёдо) описывается как расположенная на западе, и считается, что она находится ближе всего тогда, когда солнце восходит точно на востоке и садится точно на западе в дни равноденствия. Это послужило причиной появления поверья, что духовные практики и подношения предкам в эти дни особенно эффективны, поэтому многие люди посещают в этот период могилы предков.



Посещение могил предков (© Pixta)

Ежегодно в день осеннего равноденствия императорский дом проводит Корэйсай – церемонию почитания духов императоров и членов императорской семьи прошлых лет. Таким образом, День осеннего равноденствия – это день почитания предков и памяти усопших.

Ярко-красные «цветы Хигана» хигамбана (ликорис лучистый) получили своё название по времени года, когда они цветут. В Японии их часто ассоциируют с посещением могил, что омрачает их образ в культуре, однако в буддийской традиции они считаются священными цветами. Скопления этих ярких красных цветов можно увидеть вдоль дорожек на рисовых полях, на берегах рек и в парках. С их появлением летняя жара сменяется осенней прохладой и свежестью.

Источники данных

Фотография к заголовку: Цветы хигамбана (ликорис лучистый) (PIXTA)

Статьи по теме