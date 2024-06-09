Национальные праздники в Японии в 2025 году

Представляем вам календарь национальных праздников Японии на следующий год, от Нового года до Дня благодарности труду.

В Японии в течение года отмечают 16 национальных праздников. О национальных праздниках в 2024 году мы уже писали, а здесь рассажем о том, какими будут выходные в 2005 году.

Как в начале, так и в конце 2025 года у многих школьников и работников компаний будут девятидневные зимние каникулы, которые продлятся с субботы перед Новым годом до последующего воскресенья. В 2025 году будет восемь трёхдневных выходных, не считая Золотой недели и начала года. Когда праздники выпадают на вторник или четверг, можно будет взять один день отпуска, чтобы получилось четыре выходных подряд.

Национальные праздники в 2025 году следующие. Некоторые из них переносят на другой день, если они выпадают на воскресенье – обычно на понедельник, но в случае Дня зелени – на вторник, поскольку понедельник уже является выходным.

Национальные праздники Даты в 2025 году Новый год 1 января (ср) День совершеннолетия 13 января (второй понедельник января) День основания государства 11 февраля (сб) День рождения императора 23 февраля (вс, переносится на 24 февраля) День весеннего равноденствия 20 марта (чт) День Сёва 29 апреля (вт) День конституции 3 мая (сб) День зелени 4 мая (вс, перенос на 6 мая) День детей 5 мая (пн) День моря 21 июля (третий понедельник июля) День гор 11 августа (пн) День почитания старших 15 сентября (третий понедельник сентября) День осеннего равноденствия 23 сентября (вт) День спорта 13 октября (второй понедельник октября) День культуры 3 ноября (пн) День благодарности труду 23 ноября (вс, перенос на 24 ноября)

Создано Nippon.com на основе информации Кабинета министров

Обзор праздничных сезонов

Последние три дня недели в году обычно считаются выходными в японских компаниях и школах. 3 января для большинства людей также выходной в рамках санганити, первых трёх дней Нового года, и с 4 января люди обычно выходят на работу. В 2025 году 4 января приходится на субботу, так что работа у большинства начнётся 6 января.

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