Национальные праздники в Японии в 2025 году

Национальные праздники в Японии в 2025 годуОбщество
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В Японии в течение года отмечают 16 национальных праздников. О национальных праздниках в 2024 году мы уже писали, а здесь рассажем о том, какими будут выходные в 2005 году.
Как в начале, так и в конце 2025 года у многих школьников и работников компаний будут девятидневные зимние каникулы, которые продлятся с субботы перед Новым годом до последующего воскресенья. В 2025 году будет восемь трёхдневных выходных, не считая Золотой недели и начала года. Когда праздники выпадают на вторник или четверг, можно будет взять один день отпуска, чтобы получилось четыре выходных подряд.
Национальные праздники в 2025 году следующие. Некоторые из них переносят на другой день, если они выпадают на воскресенье – обычно на понедельник, но в случае Дня зелени – на вторник, поскольку понедельник уже является выходным.
|Национальные праздники
|Даты в 2025 году
|Новый год
|1 января (ср)
|День совершеннолетия
|13 января (второй понедельник января)
|День основания государства
|11 февраля (сб)
|День рождения императора
|23 февраля (вс, переносится на 24 февраля)
|День весеннего равноденствия
|20 марта (чт)
|День Сёва
|29 апреля (вт)
|День конституции
|3 мая (сб)
|День зелени
|4 мая (вс, перенос на 6 мая)
|День детей
|5 мая (пн)
|День моря
|21 июля (третий понедельник июля)
|День гор
|11 августа (пн)
|День почитания старших
|15 сентября (третий понедельник сентября)
|День осеннего равноденствия
|23 сентября (вт)
|День спорта
|13 октября (второй понедельник октября)
|День культуры
|3 ноября (пн)
|День благодарности труду
|23 ноября (вс, перенос на 24 ноября)
Создано Nippon.com на основе информации Кабинета министров
Обзор праздничных сезонов
Последние три дня недели в году обычно считаются выходными в японских компаниях и школах. 3 января для большинства людей также выходной в рамках санганити, первых трёх дней Нового года, и с 4 января люди обычно выходят на работу. В 2025 году 4 января приходится на субботу, так что работа у большинства начнётся 6 января.
Фотография к заголовку: PIXTA