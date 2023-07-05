Национальные праздники в Японии в 2024 году

Национальные праздники в Японии в 2024 годуОбщество Культура Туризм
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О национальных праздниках в 2023 году вы можете узнать здесь
В календаре национальных праздников на 2024 год мы видим, что на протяжении года будет девять долгих уикэндов, когда к субботе и воскресенью добавляется ещё один выходной, и это буз учёта праздников Золотой недели в конце апреля и начале мая. Четыре национальных праздника проводятся в определённые понедельники месяца, и к ним добавляются пять понедельников, на которые переносится выходной, когда национальный праздник приходится на воскресенье. Те, кто обычно не может брать несколько выходных подряд, в такие выходные смогут совершить небольшое путешествие, съездить на термальные источники (онсэны), приготовить любимые блюда или просто почитать книгу.
|Национальные праздники
|Даты в 2024 году
|Новый год
|1 января (пн)
|День совершеннолетия
|8 января (второй понедельник января)
|День основания государства
|11 февраля (вс)
|Выходной
|12 февраля (пн, перенос Дня основания государства)
|День рождения императора
|23 февраля (пт)
|День весеннего равноденствия
|20 марта (ср) ☆
|День Сёва
|29 апреля (пн) ☆
|День конституции
|3 мая (пт)
|День зелени
|4 мая (сб)
|День детей
|5 мая (вс)
|Выходной
|6 мая (пн, перенос Дня детей)
|День моря
|15 июля (третий понедельник июля)
|День гор
|11 августа (вс)
|Выходной
|12 августа (пн, перенос Дня гор)
|День почитания старших
|16 сентября (третий понедельник сентября)
|День осеннего равноденствия
|22 сентября (вс)
|Выходной
|23 сентября (пн, перенос Дня осеннего равноденствия)
|День спорта
|14 октября (второй понедельник октября) ☆
|День культуры
|3 ноября (вс)
|Выходной
|4 ноября (пн, перенос Дня культуры)
|День благодарности труду
|23 ноября (сб)
Создано Nippon.com на основе информации Кабинета министров; розовым отмечены долгие уикэнды, за исключением Золотой недели
С 4 января начинается работа, но сразу после этого – три выходных подряд
Последние три дня недели в году обычно считаются выходными в японских компаниях и школах. 3 января для большинства людей также выходной в рамках санганити, первых трёх дней Нового года, и с 4 января обычно выходят на работу. 28 декабря 2023 года – четверг, а 29 декабря (пятница) начинаются новогодние каникулы для работников компаний и государственных служащих. Новогодняя ночь приходится на воскресенье, а выходить на работу нужно 4-го января в четверг, поэтому новогодние каникулы немного короче и составляют 6 дней. Однако, поработав в четверг и пятницу, вы сможете отдохнуть три дня подряд – а если вы возьмёте оплачиваемый отпуск 4 и 5 января, у вас будет 11 выходных дней подряд.
Два длинных уикэнда в феврале
Февраль – самый холодный месяц в году, и в 2024 году вы сможете дважды сделать передохнуть от работы во время трёхдневных выходных по случаю Дня основания государства и Дня рождения императора.
Возможность отдохнуть десять дней подряд в апреле и мае
День Сёва (29 апреля) приходится на понедельник, так что череда выходных (Золотая неделя) начинается в субботу 27 апреля. Если взять оплачиваемые выходные с 30 апреля по 2 мая, вы сможете отдыхать 10 дней, или же вместо этого можно сосредоточиться на работе, когда в офисе будет меньше людей, чем обычно.
Длинные выходные в сентябре 2024 года
День почитания старших проводится в третий понедельник сентября, и можно отдыхать три дня подряд. Кроме того, в 2024 году День осеннего равноденствия приходится на воскресенье, поэтому выходной будет перенесен на понедельник. В 2024 году не получается долгой Серебряной недели, зато два раза подряд будут трёхдневные выходные в конце недели.
Фотография к заголовку: PIXTA