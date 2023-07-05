Национальные праздники в Японии в 2024 году

В Японии есть поговорка: «Когда вы говорите о планах на следующий год, демоны смеются», но всё же будем надеяться, что в 2024 году нам удастся и плодотворно поработать, и хорошо отдохнуть. Представляем вам календарь национальных праздников Японии на следующий год, от Нового года до Дня благодарности труду.

О национальных праздниках в 2023 году вы можете узнать здесь

В календаре национальных праздников на 2024 год мы видим, что на протяжении года будет девять долгих уикэндов, когда к субботе и воскресенью добавляется ещё один выходной, и это буз учёта праздников Золотой недели в конце апреля и начале мая. Четыре национальных праздника проводятся в определённые понедельники месяца, и к ним добавляются пять понедельников, на которые переносится выходной, когда национальный праздник приходится на воскресенье. Те, кто обычно не может брать несколько выходных подряд, в такие выходные смогут совершить небольшое путешествие, съездить на термальные источники (онсэны), приготовить любимые блюда или просто почитать книгу.

Национальные праздники Даты в 2024 году Новый год 1 января (пн) День совершеннолетия 8 января (второй понедельник января) День основания государства 11 февраля (вс) Выходной 12 февраля (пн, перенос Дня основания государства) День рождения императора 23 февраля (пт) День весеннего равноденствия 20 марта (ср) ☆ День Сёва 29 апреля (пн) ☆ День конституции 3 мая (пт) День зелени 4 мая (сб) День детей 5 мая (вс) Выходной 6 мая (пн, перенос Дня детей) День моря 15 июля (третий понедельник июля) День гор 11 августа (вс) Выходной 12 августа (пн, перенос Дня гор) День почитания старших 16 сентября (третий понедельник сентября) День осеннего равноденствия 22 сентября (вс) Выходной 23 сентября (пн, перенос Дня осеннего равноденствия) День спорта 14 октября (второй понедельник октября) ☆ День культуры 3 ноября (вс) Выходной 4 ноября (пн, перенос Дня культуры) День благодарности труду 23 ноября (сб)

Создано Nippon.com на основе информации Кабинета министров; розовым отмечены долгие уикэнды, за исключением Золотой недели

С 4 января начинается работа, но сразу после этого – три выходных подряд

Последние три дня недели в году обычно считаются выходными в японских компаниях и школах. 3 января для большинства людей также выходной в рамках санганити, первых трёх дней Нового года, и с 4 января обычно выходят на работу. 28 декабря 2023 года – четверг, а 29 декабря (пятница) начинаются новогодние каникулы для работников компаний и государственных служащих. Новогодняя ночь приходится на воскресенье, а выходить на работу нужно 4-го января в четверг, поэтому новогодние каникулы немного короче и составляют 6 дней. Однако, поработав в четверг и пятницу, вы сможете отдохнуть три дня подряд – а если вы возьмёте оплачиваемый отпуск 4 и 5 января, у вас будет 11 выходных дней подряд.

Два длинных уикэнда в феврале

Февраль – самый холодный месяц в году, и в 2024 году вы сможете дважды сделать передохнуть от работы во время трёхдневных выходных по случаю Дня основания государства и Дня рождения императора.

Возможность отдохнуть десять дней подряд в апреле и мае

День Сёва (29 апреля) приходится на понедельник, так что череда выходных (Золотая неделя) начинается в субботу 27 апреля. Если взять оплачиваемые выходные с 30 апреля по 2 мая, вы сможете отдыхать 10 дней, или же вместо этого можно сосредоточиться на работе, когда в офисе будет меньше людей, чем обычно.

Длинные выходные в сентябре 2024 года

День почитания старших проводится в третий понедельник сентября, и можно отдыхать три дня подряд. Кроме того, в 2024 году День осеннего равноденствия приходится на воскресенье, поэтому выходной будет перенесен на понедельник. В 2024 году не получается долгой Серебряной недели, зато два раза подряд будут трёхдневные выходные в конце недели.

Фотография к заголовку: PIXTA

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