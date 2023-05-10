Сацуки (пятая луна): Праздник мальчиков и «Открытие реки» в Рёгоку

Ежегодные праздники и мероприятия в Японии

С древних времён в Японии проводилось множество общественных мероприятий, связанных с определённым временем года. Одни из них произошли от религиозных и сельскохозяйственных ритуалов, другие пришли из Китая, как Танго-но сэкку в 5 день 5 луны или Танабата в 7 день 7 луны. Многие из них сохранились и поныне, сейчас на протяжении года каждый месяц проводится ряд мероприятий. В этой серии мы расскажем о происхождении и значении таких ежегодных мероприятий как показателей долгой истории культуры и религиозных воззрений.

Праздник мальчиков и полотняные карпы

День детей 5 мая – национальный праздник, проводящийся с пожеланиями счастья и развития личности детей, издавна известен как Танго-но сэкку.

«Танго» первоначально означало первый день Лошади каждого месяца. Однако из-за созвучия слов «Лошадь» (午 ,животное китайского цикла двенадцати животных) и «пять» (五), которые произносятся как го, праздник стали проводить в пятый день пятой луны.

В прошлом Дзёси (上巳), когда проводится Праздник кукол (Хинамацури) в 3-й день 3-й луны и Танго-но сэкку были праздниками детей любого пола, но поскольку пятая луна – сезон цветения ирисов, из-за созвучия слов «ирисы» (菖蒲, сё:бу) и «воинские искусства» (尚武, сё:бу) в пятую луну стали проводить праздник для мальчиков, а в третью луну – для девочек.

В период Камакура это было мероприятием, посвящённым мальчикам, родившемся в самурайских семьях. С тех времён сохранилась традиция выставлять шлем, поскольку изначально это был самурайский обычай.

В период Эдо, когда празднование Дня мальчиков распространилось в массах, горожане стали вывешивать полотняные фигуры карпов. Карп традиционно считается рыбой с особой жизненной силой, которая позволяет им жить в стоячей воде – например, в болотах. Кроме того, в китайской «История империи Поздняя Хань» (Хоу Ханьшу) есть рассказ о том, как карп, взобравшийся на порогах Хуанхэ на водопад Лунмэнь, «Врата дракона», превратился в дракона. Так возникло выражение «взобраться на водопад Лунмэнь», и считается, что сделанные из полотна фигуры карпов вывешивали в надежде, что дети преодолеют трудности и смогут преуспеть в жизни, вдохновлённые этой историей.

Однако в сборнике гравюр укиё-э XVIII века «Развлечения драгоценных детей пяти сэкку» (Кодакара госэцу асоби хинамацури), который создал Тории Киёнага, мы видим флаги с изображениями сказочных героев Кинтаро, Момотаро и пожилой пары из пьесы «Такасаго» (пьеса театра Но на тему супружеской любви и долголетия). Согласно «Иллюстрированной годовой хронике Эдо, увиденной на укиё-э» (изд-во «Кавадэ сёбо синся»), изначально устанавливали такие флаги, но постепенно все стали использовать фигуры карпов.



Слева – три флага на иллюстрации в книге «Развлечения драгоценных детей пяти сэкку – Хинамацури» (Кодакара госэцу асоби хинамацури), на них изображены (справа налево) Кинтаро, Момотаро и пожилая пара Такасаго. Ребёнок на переднем плане держит связки ирисов – говорят, что они хлопали ирисами о землю, соревнуясь, у кого выйдет громче. Справа – множество полотняных карпов на гравюре «Сто знаменитых видов Эдо: Суйдобаси Суругадай» (источник обеих иллюстраций: colbase)

В последнее время из-за жилищной ситуации в городских районах уменьшилось количество семей, вывешивающих фигуры карпов коинобори. С другой стороны, в рамках мероприятий для возрождения региональных городов и посёлков карпов вывешивают на празднике Коинобори в районе термальных источников Цуэтатэ онсэн в уезде Асо префектуры Кумамото, на «Деревенском празднике Коинобори» в городе Татэбаяси в префектуре Гумма, на реке Симанто в преф. Коти и во многих других местах. Сейчас, когда отступила пандемия коронавируса, многие туристы могут любоваться рядами фигур карпов, которые плавно колышутся на фоне голубого неба.

Есть ещё один обычай, связанный с ирисами – ирисовые ванны. Существует легенда, что ирисы отпугивают злых духов, поэтому люди кладут ирисы в ванну, чтобы снискать удачу.

Говорят, что в общественных купальнях сэнто в период Эдо, помимо платы за купание, в это период в качестве оплаты ирисов на подставке сампо возле места смотрителя оставляли упакованный подарок («Почему жителей Эдо называют тяки-тяки: стильный образ жизни в Эдо», изд-во «PHP кэнкюдзё»). И в наши дни многие сэнто предлагают ирисовые ванны во время Танго-но сэкку.



Гравюра «Пять сэкку: сацуки» (Госэкку-но ути сацуки), изображающая ванну с ирисами в частном доме. Существовал обычай отпугивать зло, украшая ирисами карнизы крыш. Наличие в доме купальни говорит о том, что это жилище состоятельного торговца или самурая (собрание Национальной парламентской библиотеки)

Рёгоку кавабираки, фейерверки и якатабунэ – плавучие рестораны

Горожане Эдо с нетерпением ожидали 28 дня пятой луны, когда проводился праздник кавабираки, «открытия реки», в Рёгоку.

В 2023 году 28 день пятой луны приходится на 15 июля. В жаркое и влажное время года люди собирались у берегов хорошо продуваемой ветром реки Сумида в поисках прохлады. Кавабираки продолжается до 28 дня восьмой луны, в этот период река Сумида была сплошь покрыта бесчисленными лодками разных размеров, а улицу Хирокодзи у подножья моста Рёгоку заполняли лавки под открытым небом и передвижные рестораны ятай.

Рёгоку – это также и фейерверк, который проводился в первый день, то есть в 28 день пятой луны. С него началась традиция праздников фейерверков на реке Сумида. Фейерверк был самым ярким событием первого дня кавабираки.

Говорят, что плавучие рестораны якатабунэ заказывали заранее и свободных было не найти. Цены в точности неизвестны, но при таком спросе это наверняка было недешёвое развлечение, а заказать полностью большой якатабунэ с крышей могли себе позволить только люди очень состоятельные. Иногда использовали маленькие лодки без крыши, но и на них поплавать было весьма дорого, если только рыбак на реке Сумида не возьмёт к себе на лодку по знакомству.



На борту маленькой лодки якатабунэ можно насчитать по меньшей мере шестерых. Две женщины с сямисэнами, вероятно, гэйко. Скорее всего было недёшево заказать даже маленькую лодку и пригласить гэйко. «Знаменитые места Восточной столицы: в поисках прохлады на Рёгоку» (Тото мэйсё рёгоку-но рё, источник: colbase)



«Новое издание укиэ: вечерний пейзаж моста Рёгоку» (Симпан укиэ рёгокубаси-но югэсики-но дзу), можно видеть передвижные рестораны ятай и лавки под открытым небом на переднем плане, а на заднем – реку Сумида и фейерверк (источник: colbase.com)

Улица Хирокодзи у подножья моста была противопожарным пустырём, их устраивали в Эдо, часто подвергавшемуся большим пожарам, чтобы воспрепятствовать распространению огня, и эта улица была также местом эвакуации горожан в случае пожара. Первоначально здесь запрещалось открывать рестораны и другие заведения, исключение делалось в период кавабираки.

Если посмотреть на гравюру «Новое издание укиэ: вечерний пейзаж моста Рёгоку», то можно увидеть выстроившиеся в ряд на переднем плане лавки под открытым небом и передвижные рестораны ятай. Высокое здание с левой стороны – эстрада мисэмоно ятай, где можно было посмотреть уличные представления. Всё это было временными постройками, которые убирали сразу после кавабираки.

Также с наступлением пятого лунного месяца в Эдо появлялись торговцы холодной желеобразной закуской токоротэн, отваром из листьев мушмулы (бива) и популярными среди детей мыльными пузырями. Это были неизменные приметы лета в жизни простых людей. Такие торговцы очевидно ходили и по Хирокодзи.



Продавец токоротэн в «Полном иллюстрированном описании занятий» (Сёкунин-дзукуси экотоба, свиток, в картинах объясняющий ремёсла и обычаи в период Эдо, коллекция Национальной парламентской библиотеки)



Продавец отвара из листьев мушмулы в «Иллюстрированных безумных стихах о модных поветриях торговцев» (Кинсэй рюко акиндо кёка эдзу, коллекция Национальной парламентской библиотеки)



Продавец мыльных пузырей в «Новом печатном сборнике картин нравов» (Симпан дайдо дзусю, источник: colbase)

В этом году праздник фейерверков на реке Сумида пройдёт 29 июля, он состоится впервые за четыре года. Многие люди с нетерпением ждут этого привычного летнего события, как и когда-то в период Эдо.

Широко распространено мнение, что фейерверки Рёгоку кавабираки начали проводить в 18 году Кёхо (1733) для упокоения душ тех, кто умер от голода и эпидемий. С другой стороны, некоторые исследователи, знакомые с историей фейерверков, говорят, что представления о начале традиции в 1733 году и о том, что фейерверки посвящали душам умерших, устоялись только в период Мэйдзи (1868-1912).

Как бы то ни было, и сейчас множество людей очень ждут проведения этого мероприятия впервые за четыре года, а возобновление фейерверков после коронавируса перекликается с событиями старины.

Изображение к заголовку: Гравюра «Прохлада в трёх столицах: летний пейзаж моста Рёгоку» (Санто рё-но дзу тото рёгокубаси нацу кэсики), здесь можно увидеть плывущие по реке большие и маленькие лодки, а также плотную толпу на мосту Рёгоку – можно представить, насколько много людей там собиралось летом (коллекция Национальной парламентской библиотеки)