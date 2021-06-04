Купальни в Эдо и совместное купание мужчин и женщин: Китагава Морисада и его труды (часть 10)

Китагава Морисада о купальнях сэнто в период Эдо писал: «В регионе Кэйхан их называют фуроя, а в Эдо – сэнто или юя». Общественные купальни, хотя и называвшиеся по-разному, существовали в Киото, Осака и Эдо. При этом в западном регионе Кэйхан во многих жилых домах были свои ванные комнаты, а купальни использовали только жители небольших арендованных жилищ. В Эдо же с его быстрым ростом населения купальнями часто пользовалось множество горожан, живших в «длинных домах» нагая, и в 1830-1860-е годы в Эдо их насчитывалось около 600.

Как сказалось открытие страны на общественных купальнях?

Согласно «Морисада манко», в письменных источниках упоминается первая общественная купальня в Эдо, появившаяся в 19 году Тэнсё (1591) – в «Содзоро-моногатари» говорится, что «Летом в год Зайца человек по имени Исэ Ёити построил одну купальню-сэнто возле моста Дзэникамэбаси».

Таким образом, первую общественную купальню в Эдо открыл торговец Ёити родом из Исэ, она находилась возле моста Дзэникамэбаси (сейчас территория квартала Отэмати р-на Тиёда в Токио), то есть купальня находилась в самом сердце нынешнего токийского офисного района.

Однако также написано, что от жара нельзя было вздохнуть и люди лишались речи, а из-за дыма от топлива, на котором грели воду, невозможно было открыть глаза, то есть температура воды была, вероятно, довольно высокой. Когда же температуру воды отрегулировали до подходящего уровня, культура купален стала проникать в быт простых горожан.

Известны купальни были и вывешенными перед ними луком со стрелой, выражавших игру слов что выражало игру слов – «пускать стрелу» (矢射る, я иру) напоминает «принимать ванну» (湯入る, ю иру).

Однако впоследствии шутливые вывески исчезли, и после годов Тэмпо (1830-) обычно вывешивали полотнища с надписями «мужчины и женщины» (男女) и «горячая вода» (湯) на тёмно-синем фоне.

Плата за купание составляла около 10 мон для взрослых, но после реформ 12 года Тэмпо (1841), которые проводил чиновник сёгуната Мидзуно Тадакуни, она была установлена на уровне в 8 мон для взрослых, 6 мон для детей и 4 мон для маленьких детей (вывески купален представлены на изображении к заголовку статьи).

Морисада указывает, что во 2-3 годах Бункю (1862-1863) цена выросла до 12 мон для взрослых из-за резкого роста цен на дрова.

Во втором году Бункю цены взлетели везде из-за открытия страны, это было время кровавых событий, таких как инцидент в Сакурадамон и инцидент в Намамуги, когда вассалы княжества Сацума убили англичан.

После этого цены продолжали расти до 16 мон в в 1865 году и 24 мон в августе следующего года. Политическая нестабильность влияла на бизнес общественных купален. В «Морисада манко» писаны купальни-сэнто той эпохи.

Купальни-сэнто тогда и сейчас

Есть план общественной купальни в Эдо, сделанный Морисадой.



План сэнто в Эдо, нарисованный Морисадой: 1) вход с земляным полом (дома), 2) такадза, конторка для служащего, 3) раздевалка, 4) место для мытья, 5) дзакурогути, проход между местом для мытья и ваннами, 6) ванны («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)

За входом – прихожая дома с земляным полом и «высокое сиденье» такадза, где находится служащий-бандай. Пространство разделено на мужскую (слева) и женскую (справа) половины. Планировка раздевалок, места для мытья и ванн практически такая же, как и в нынешней общественной купальне-сэнто.

Купальня Эдо отличается наличием «гранатового входа» дзакурогути перед ваннами на плане. Словарь «Кодзиэн» говорит, что это «вход в ванны в общественной купальне-сэнто в период Эдо. Вход перекрыт низкой дощатой дверью, чтобы войти, нужно согнуться», то есть место для мытья и ванны не находились в одном большом пространстве, ванна располагалась в маленькой комнате, отделённой перегородкой.

Остаётся загадкой, по словам Морисады, почему это называется «гранатовый вход», но в «Сборнике старины» (Коттосю), опубликованном в 1 году Гэнна (1615), есть запись «Ванна без вертикальной открывающейся двери называется дзакуро фуро, “гранатовой ванной”».

Морисада отмечает разницу в дизайне купален на востоке и западе страны. Слева показан дзакурогути в Осаке, справа – в Эдо.



Различия в дизайне дзакурогути между Осакой (слева) и Эдо (справа) («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)

Так как купальни фуроя вначале возникли в регионе Кэйхан, и уже потом распространились в Эдо, первоначальный внешний вид дзакурогути – это то, что мы видим слева. Фасад расписан киноварью, он даже украшен изящными резными цветами. В Эдо же вход напоминает ворота-тории. На доске дзакурогути видны рисунки – не в подробностях, но похоже на пейзажи и фигуры людей. Для нас привычны картины горы Фудзи в сэнто, но говорят, что в период Эдо изображения горы Фудзи не рисовали, они стали популярны в эпоху Тайсё (1912-1926). Морисада ни разу не упоминает картины Фудзи.

Кроме того, Санто Кёдэн, родившийся примерно за 50 лет до Морисады, в «Новых серьёзных и глупых рассказах о купальнях-сэнто» (Кэнгуи ирикоми сэнто синва), написанных во 2 году Кёва (1802), также изображает вид общественной купальни в Эдо.





Общественная купальня для мужчин в «Новых серьёзных и глупых рассказах о купальнях-сэнто» (Кэнгуи ирикоми сэнто синва) Санто Кёдэна (1802, Национальная парламентская библиотека). На картинке вверху детально показан вход дзакурогути со стороны места для мытья. Картинка внизу изображает вид сверху со стороны ванны, и через низкий проём входа видна шайка для мытья в соседнем помещении

Стоит отметить, что на этих изображениях дзакурогути имеет ту же форму, что и на западе страны, в Камигата, то есть по крайней мере до годов Кёва он имел такую форму, но по какой-то причине изменился, и полвека спустя уже стала популярной форма ворот-тории.

Потолок в ванной комнате был низкий, она была тесной и тёмной – совсем не такая, как сегодняшняя купальня с открытым пространством, куда попадает солнечный свет с улицы. Однако и тогда это было место отдыха для простых людей.

Запрет на смешанное купание в годы Кансэй

Морисада пишет: «В одной книге написано, что в прежние годы и в Эдо ванны в купальнях для мужчин и женщин не разделяли. Указ правительства о разделении ванн вышел при государственном советнике Мацудайра Эттю-но ками, так что с годов Кансэй смешанное купание запрещено».

На самом деле общественные купальни были смешанными с начала до середины периода Эдо. Когда Мацудаира Эттю-но ками, то есть Мацудайра Саданобу, занял высшую должность родзю в правительстве сёгуната, были проведены реформы Кансэй (1787-1793), и смешанное купание было запрещено.

Для Саданобу, который выступал за воздержанность и отказ от развлечений, смешанное купание выглядело источником ослабления морали, с которым нельзя было мириться.

Похоже, что после смещения Саданобу с должности родзю некоторые купальни самовольно возобновили практику совместных ванн, но во время реформ годов Тэмпо при Мидзуно Тадакуни это вновь запретили, и с тех пор мужские и женские бани были полностью разделены. Так установился обычай раздельного купания мужчин и женщин, которые раньше купались совместно.



Тоёхара Кунитика «Соперничество обнажённых цветов в женской купальне» (Хадакисои хана-но сёфую, 1868, Национальная парламентская библиотека). «Парчовая картина» нисики-э, изображающая женскую купальню в общественной купальне конца периода Эдо. Смешанное купание уже отменено. Мужчина в правом верхнем углу – сансукэ, слуга, который моет спину клиентке за дополнительную плату

Иногда из-за маленькой площади купальни разделить её на две половины не получалось, и, по словам Морисады, «Изредка бывают купальни только для женщин, без мужской купальни». Похоже, мужчины возмущались тем, что им запретили радоваться виду обнажённых женских тел.

В классической истории жанра ракуго «Юябан» есть сцена, в которой непутёвый сын торговца, работающий в общественной купальне, мечтает о том, как после закрытия купальни он подменит вывеску на вывеску женской купальни, а сам будет сидеть на конторке. Это, конечно же, комедия, но она отражает чувства людей того времени.

Запрет на смешанное купание соблюдали не везде.

На картине, хранящейся в храме Рёсэндзи в Симоде преф. Сидзуока, изображено смешанное купание в Симоде в конце периода Эдо. На ней мы видим ванны с фронтоном в стиле западного региона Камигата, в которых совместно купаются мужчины и женщины. Говорят, что картину нарисовал приезжий, изобразивший нравы Симоды, когда в Рёсэндзи сёгунат, решивший открыть страну, подписал с США Канагавский мирный договор.

Хотя в Эдо мужчин расстроило разделение купален, в некоторых регионах традиция совместного купания продолжалась и сохраняется в наши дни.

Изображение к заголовку: «Морисада манко» (Национальная парламентская библиотека)