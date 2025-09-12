День почитания старших (национальный праздник в Японии)
Всё началось в одной деревне
День почитания старших – национальный праздник, который отмечают в Японии в третий понедельник сентября. Это праздник долголетия и уважения к многолетнему вкладу пожилых людей в развитие общества.
Праздник зародился в деревне Номадани в префектуре Хёго (сейчас она включена в муниципалитет города Така). 15 сентября 1947 года, вскоре после окончания Второй мировой войны, мэр устроил ужин с развлекательной программой для пожилых жителей, чтобы почтить поколение родителей, которые перенесли тяжёлые эмоциональные испытания, отправив своих детей на войну.
В следующем году деревня Номадани объявила этот день праздником. 15 сентября – время межсезонья в сельскохозяйственных работах, когда погода становится прохладнее. Эту идею подхватили другие, и в 1966 году День почитания старших стал национальным праздником. В 2003 году его решили отмечать не в фиксированную дату 15 сентября, а в третий понедельник сентября, чтобы обеспечить трёхдневные выходные.
Япония – один из мировых лидеров по продолжительности жизни
Япония является одной из лидирующих стран по продолжительности жизни. Сегодня многие люди сохраняют здоровье и после восьмидесяти, но шестидесятилетие по традиции всё ещё остаётся важной вехой. В старину по этому случаю было принято дарить красную жилетку и шапку тянтянко, которые, по поверьям, отгоняют злых духов.
В День почитания старших местные органы власти по всей Японии проводят мероприятия, посвящённые долголетию пожилых людей. Семьи пользуются этой возможностью, чтобы взять пожилых родственников с собой в отпуск, подарить им подарки и выразить надежду, что они проживут ещё много лет.
