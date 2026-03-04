Календарь традиционных ежегодных мероприятий в Японии

Японский калейдоскоп

Календарь Японии включает множество традиционных мероприятий, отмечающих важные жизненные этапы, смену времён года и религиозные обряды – от Нового года (Сёгацу) до летних праздников Танабата и О-Бон.

Январь

Сёгацу

Сезон празднования Нового года (Сёгацу) длится до 7 января, а в некоторых регионах – до 15 января. В течение первых трёх дней, известных как санганити (Три дня), люди лакомятся особыми новогодними блюдами о-сэти рёри, и посещают святилища или храмы.

Нанакуса: праздник семи трав (7 января)

7 января – один из пяти традиционных сезонных праздников сэкку. В этот день люди едят нанакуса-гаю, рисовую кашу с «семью весенними травами», чтобы помолиться о здоровье и освежить желудок после новогодних застолий.

Церемонии совершеннолетия (второй понедельник января)

В национальный праздник «День совершеннолетия» местные органы власти по всей Японии проводят церемонии, посвящённые вступлению молодёжи во взрослую жизнь. Хотя в 2022 году Япония снизила законный возраст совершеннолетия с 20 до 18 лет, многие муниципалитеты по-прежнему проводят церемонии для тех, кому исполняется 20 лет.

Февраль

Сэцубун (примерно 3 февраля)

Праздник Сэцубун, который отмечают накануне традиционного первого дня весны, известен обычаем отгонять страшных демонов они, бросая в них соевые бобы. В последние годы также стало популярным есть суси-рулеты эхомаки, повернувшись лицом в сторону, считающуюся наиболее благоприятной для этого года.

Март

Хинамацури: День девочек (3 марта)

Еще один из пяти сезонных праздников сэкку – Хинамацури, когда семьи выставляют декоративных кукол и молятся о здоровом росте и счастье девочек.



Хинамацури (© Adobestock)

Наблюдение за цветением сакуры (конец марта – апрель)

Ханами (любование цветами) – любимый многими обычай собираться под цветущими деревьями сакуры с друзьями, семьёй или коллегами, чтобы насладиться едой, напитками и приходом весны. Знаменитый сорт сомэй-ёсино, известный своими характерными бледно-розовыми цветами, обычно цветёт с конца марта по апрель.

Хиган (примерно в период весеннего равноденствия)

Праздник Хиган, который отмечают в периоды весеннего и осеннего равноденствия, – это буддийский обряд, во время которого люди отдают дань уважения своим предкам – например, посещая их могилы. Весенний и осенний Хиган длятся одну неделю, начинаясь за три дня до равноденствия и заканчиваясь через три дня после него.

Апрель

Церемонии поступления в школу и на работу в компании (начало апреля)

В Японии учебный и деловой год начинается в апреле. Церемонии вступления в учебное заведение знаменуют собой важную веху для учащихся и работающих людей, вступающих в новый этап жизни.

Май

День защиты детей (5 мая)

Изначально в этот день отмечали Праздник мальчиков и один из пяти сезонных праздников сэкку, а сейчас это национальный праздник, посвящённый здоровью и счастью всех детей. Некоторые семьи вывешивают кои-нобори (ленты в форме карпа).



Коинобори (© Adobestock)

День матери (второе воскресенье мая)

В День матери, заимствованный из США, в Японии обычно дарят матерям гвоздики в знак благодарности.

Июнь

Переход на летнюю одежду (1 июня)

Во многих школах и на рабочих местах, где используется униформа, с 1 июня по 30 сентября переходят на летнюю форму одежды.

День отца (третье воскресенье июня)

День отца – это также праздник, который пришёл в Японию из Соединённых Штатов.

Июль

Танабата (7 июля)

Празднование Танабата основано на китайской легенде о двух несчастных влюблённых, которые встречаются лишь раз в год, пересекая Млечный Путь. Люди пишут желания на цветных полосках бумаги и вешают их на ветви бамбука. Также в этот день многие едят тонкую пшеничную лапшу сомэн, которая вызывает ассоциации с Млечным Путём.

Доё-но уси-но хи (День Быка в период летнего солнцестояния, конец июля/начало августа)

Доё обозначает примерно 18-дневный период, предшествующий традиционному началу весны, лета, осени и зимы, а уси-но хи (день Быка) – это календарное обозначение, основанное на 12 животных китайского зодиака. Период доё-но уси-но хи, предшествующий традиционному началу осени (в начале августа по сегодняшнему календарю), издавна ассоциируется с употреблением унаги (жареного угря) для улучшения самочувствия в жаркую погоду.



Угорь, приготовленный на гриле в стиле кабаяки (© Adobestock)

Праздники фейерверков (конец июля – август)

Летние фейерверки – одно из главных сезонных событий в Японии. Среди известных праздников – фейерверки над рекой Сумида в Токио (последняя суббота июля), в Нагаоке, префектура Ниигата (2 и 3 августа), и в Дайсэне, префектура Акита (последняя суббота августа).

Август

Годовщины событий Второй мировой войны (6, 9 и 15 августа)

Это период памяти о трагедиях Второй мировой войны, отмеченный церемониями в память о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа, а также мероприятиями, посвящёнными окончанию войны 15 августа.

О-Бон (примерно 13–16 августа)

Праздник О-Бон связан с буддийской традицией почитания предков. Обычно семьи собираются вместе и приглашают духов предков, разжигая небольшой «костер встречи» вечером 13 августа, а провожают их, разжигая «прощальный костёр» 16 августа, хотя в некоторых регионах О-Бон отмечается и в июле. Во многих общинах в это время года проводятся народные танцы бон-одори.



Музыкальные мероприятия бон-одори проводятся для духов предков (© Adobestock)

Сентябрь

Хиган (период осеннего равноденствия)

Подобно весеннему празднику, осенний Хиган длится на протяжении недели, когда люди отдают дань уважения своим предкам.

Цукими (любование луной, сентябрь/начало октября)

Хотя полнолуние приходится на пятнадцатый день каждого лунного месяца, полнолуние восьмого месяца (примерно с середины сентября до начала октября по григорианскому календарю) известно как «урожайное полнолуние» и считается особенно красивым. Цукими отмечают подношением рисовых лепёшек и пампасной травы сусуки с молитвой о богатом урожае.

Октябрь

Переход на зимнюю одежду (1 октября)

Традиционно в этот день школы и предприятия, где носят униформу, переходят на зимнюю форму одежды. Однако многие учреждения сейчас корректируют время перехода в зависимости от преобладающей температуры, особенно в годы, когда летняя жара длится дольше обычного.

Хэллоуин (31 октября)

Хэллоуин, изначально западный религиозный праздник, отмечающий окончание сбора урожая и возвращение духов на землю, в Японии превратился в популярное светское событие с костюмированными шествиями, парадами и тематическими вечеринками.

Ноябрь

Сити-го-сан (15 ноября)

Это обряд посвящения для девочек в возрасте трёх и семи лет и мальчиков в возрасте пяти лет. Семьи наряжаются и посещают святилища, чтобы отметить взросление детей и помолиться за их здоровье.



Посещение святилища для празднования Сити-го-сан (© Adobestock)

Декабрь

Зимнее солнцестояние (примерно 22 декабря)

В Японии и вообще в северном полушарии – самый короткий день в году. В этот день люди едят каботя (японскую тыкву) на удачу и принимают ванну с цитрусом юдзу, чтобы отпугнуть несчастья.

Рождество (25 декабря)

Хотя Рождество изначально является христианским праздником, в Японии сейчас его отмечают скорее как сезонное событие, сопровождающееся праздничными огнями и украшениями.

Оомисока (31 декабря)

В число новогодних традиций входит упортребление гречневой лапши тосикоси-соба, «лапша смены года», и колокольный звон дзёя-но канэ, когда колокол звонит 108 раз для очищения от мирских желаний.

Обзор японского года

Чтобы узнать больше о различных событиях, отмечающих начало и конец года в Японии с января по декабрь, вы можете ознакомиться с материалами в следующих статьях.

Фотография к заголовку: Новый год на торговой улице Накамисэ возле монастыря Сэнсодзи в Асакусе (© Adobestock)

