Календарь традиционных ежегодных мероприятий в Японии

Календарь традиционных ежегодных мероприятий в ЯпонииОбщество Культура
- Русский
Январь
Сёгацу
Сезон празднования Нового года (Сёгацу) длится до 7 января, а в некоторых регионах – до 15 января. В течение первых трёх дней, известных как санганити (Три дня), люди лакомятся особыми новогодними блюдами о-сэти рёри, и посещают святилища или храмы.
Нанакуса: праздник семи трав (7 января)
7 января – один из пяти традиционных сезонных праздников сэкку. В этот день люди едят нанакуса-гаю, рисовую кашу с «семью весенними травами», чтобы помолиться о здоровье и освежить желудок после новогодних застолий.
Церемонии совершеннолетия (второй понедельник января)
В национальный праздник «День совершеннолетия» местные органы власти по всей Японии проводят церемонии, посвящённые вступлению молодёжи во взрослую жизнь. Хотя в 2022 году Япония снизила законный возраст совершеннолетия с 20 до 18 лет, многие муниципалитеты по-прежнему проводят церемонии для тех, кому исполняется 20 лет.
Февраль
Сэцубун (примерно 3 февраля)
Праздник Сэцубун, который отмечают накануне традиционного первого дня весны, известен обычаем отгонять страшных демонов они, бросая в них соевые бобы. В последние годы также стало популярным есть суси-рулеты эхомаки, повернувшись лицом в сторону, считающуюся наиболее благоприятной для этого года.
Март
Хинамацури: День девочек (3 марта)
Еще один из пяти сезонных праздников сэкку – Хинамацури, когда семьи выставляют декоративных кукол и молятся о здоровом росте и счастье девочек.
Наблюдение за цветением сакуры (конец марта – апрель)
Ханами (любование цветами) – любимый многими обычай собираться под цветущими деревьями сакуры с друзьями, семьёй или коллегами, чтобы насладиться едой, напитками и приходом весны. Знаменитый сорт сомэй-ёсино, известный своими характерными бледно-розовыми цветами, обычно цветёт с конца марта по апрель.
Хиган (примерно в период весеннего равноденствия)
Праздник Хиган, который отмечают в периоды весеннего и осеннего равноденствия, – это буддийский обряд, во время которого люди отдают дань уважения своим предкам – например, посещая их могилы. Весенний и осенний Хиган длятся одну неделю, начинаясь за три дня до равноденствия и заканчиваясь через три дня после него.
Апрель
Церемонии поступления в школу и на работу в компании (начало апреля)
В Японии учебный и деловой год начинается в апреле. Церемонии вступления в учебное заведение знаменуют собой важную веху для учащихся и работающих людей, вступающих в новый этап жизни.
Май
День защиты детей (5 мая)
Изначально в этот день отмечали Праздник мальчиков и один из пяти сезонных праздников сэкку, а сейчас это национальный праздник, посвящённый здоровью и счастью всех детей. Некоторые семьи вывешивают кои-нобори (ленты в форме карпа).
День матери (второе воскресенье мая)
В День матери, заимствованный из США, в Японии обычно дарят матерям гвоздики в знак благодарности.
Июнь
Переход на летнюю одежду (1 июня)
Во многих школах и на рабочих местах, где используется униформа, с 1 июня по 30 сентября переходят на летнюю форму одежды.
День отца (третье воскресенье июня)
День отца – это также праздник, который пришёл в Японию из Соединённых Штатов.
Июль
Танабата (7 июля)
Празднование Танабата основано на китайской легенде о двух несчастных влюблённых, которые встречаются лишь раз в год, пересекая Млечный Путь. Люди пишут желания на цветных полосках бумаги и вешают их на ветви бамбука. Также в этот день многие едят тонкую пшеничную лапшу сомэн, которая вызывает ассоциации с Млечным Путём.
Доё-но уси-но хи (День Быка в период летнего солнцестояния, конец июля/начало августа)
Доё обозначает примерно 18-дневный период, предшествующий традиционному началу весны, лета, осени и зимы, а уси-но хи (день Быка) – это календарное обозначение, основанное на 12 животных китайского зодиака. Период доё-но уси-но хи, предшествующий традиционному началу осени (в начале августа по сегодняшнему календарю), издавна ассоциируется с употреблением унаги (жареного угря) для улучшения самочувствия в жаркую погоду.
Праздники фейерверков (конец июля – август)
Летние фейерверки – одно из главных сезонных событий в Японии. Среди известных праздников – фейерверки над рекой Сумида в Токио (последняя суббота июля), в Нагаоке, префектура Ниигата (2 и 3 августа), и в Дайсэне, префектура Акита (последняя суббота августа).
Август
Годовщины событий Второй мировой войны (6, 9 и 15 августа)
Это период памяти о трагедиях Второй мировой войны, отмеченный церемониями в память о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа, а также мероприятиями, посвящёнными окончанию войны 15 августа.
О-Бон (примерно 13–16 августа)
Праздник О-Бон связан с буддийской традицией почитания предков. Обычно семьи собираются вместе и приглашают духов предков, разжигая небольшой «костер встречи» вечером 13 августа, а провожают их, разжигая «прощальный костёр» 16 августа, хотя в некоторых регионах О-Бон отмечается и в июле. Во многих общинах в это время года проводятся народные танцы бон-одори.
Сентябрь
Хиган (период осеннего равноденствия)
Подобно весеннему празднику, осенний Хиган длится на протяжении недели, когда люди отдают дань уважения своим предкам.
Цукими (любование луной, сентябрь/начало октября)
Хотя полнолуние приходится на пятнадцатый день каждого лунного месяца, полнолуние восьмого месяца (примерно с середины сентября до начала октября по григорианскому календарю) известно как «урожайное полнолуние» и считается особенно красивым. Цукими отмечают подношением рисовых лепёшек и пампасной травы сусуки с молитвой о богатом урожае.
Октябрь
Переход на зимнюю одежду (1 октября)
Традиционно в этот день школы и предприятия, где носят униформу, переходят на зимнюю форму одежды. Однако многие учреждения сейчас корректируют время перехода в зависимости от преобладающей температуры, особенно в годы, когда летняя жара длится дольше обычного.
Хэллоуин (31 октября)
Хэллоуин, изначально западный религиозный праздник, отмечающий окончание сбора урожая и возвращение духов на землю, в Японии превратился в популярное светское событие с костюмированными шествиями, парадами и тематическими вечеринками.
Ноябрь
Сити-го-сан (15 ноября)
Это обряд посвящения для девочек в возрасте трёх и семи лет и мальчиков в возрасте пяти лет. Семьи наряжаются и посещают святилища, чтобы отметить взросление детей и помолиться за их здоровье.
Декабрь
Зимнее солнцестояние (примерно 22 декабря)
В Японии и вообще в северном полушарии – самый короткий день в году. В этот день люди едят каботя (японскую тыкву) на удачу и принимают ванну с цитрусом юдзу, чтобы отпугнуть несчастья.
Рождество (25 декабря)
Хотя Рождество изначально является христианским праздником, в Японии сейчас его отмечают скорее как сезонное событие, сопровождающееся праздничными огнями и украшениями.
Оомисока (31 декабря)
В число новогодних традиций входит упортребление гречневой лапши тосикоси-соба, «лапша смены года», и колокольный звон дзёя-но канэ, когда колокол звонит 108 раз для очищения от мирских желаний.
Фотография к заголовку: Новый год на торговой улице Накамисэ возле монастыря Сэнсодзи в Асакусе (© Adobestock)