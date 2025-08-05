80-летие атомной бомбардировки: «Атомный купол» и Мемориальный музей мира в городе Хиросима выражают скорбь о погибших и стремление к миру без ядерного оружия

Путеводительпо Японии

Город Хиросима, подвергшийся атомной бомбардировке 6 августа 1945 года в 8 часов 15 минут утра, не перестает живо напоминать миру о ядерной угрозе, используя для этого руины разрушенных взрывом зданий, а также личные вещи и свидетельства погибших и пострадавших. В наши дни, когда над миром тут и там нависают тучи войны, это напоминание тем более актуально, и в хиросимском Мемориальном парке мира не иссякает поток посетителей – как японцев, так и гостей из-за рубежа.

«Атомный купол»: руины, повествующие мрачную историю

Возвышающийся северо-восточнее Мемориального парка мира «Купол гэмбаку», или «Атомный купол», является единственным в мире зданием, которое сохраняется в том самом виде, который оно приобрело вследствие взрыва атомной бомбы. Это одна из главных достопримечательностей Хиросимы – города, принимающего бесчисленные школьные экскурсии со всей страны. А после того, как в 1996 году «Атомный купол» был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его стремятся увидеть и приезжающие в Японию иностранцы.



Вид с западного берега реки Мотоясугава. В соседнем здании «Оридзуру тауэр» (в середине снимка) на 12-13-м этажах оборудована видовая площадка



Кирпичные стены обгорели и разрушились, а от крытого листовой медью купола остался только каркас

Изначально это здание было построено в 1915 году в качестве выставочного центра торгово-промышленной палаты префектуры Хиросима и предназначалось для демонстрации образцов продукции местных отраслей промышленности. А через тридцать лет после своего появления это созданное по проекту чешского архитектора здание, выделявшееся своим современным видом, стало свидетелем трагедии, унесшей более 140 тысяч человеческих жизней. Оно находилось всего в 160 метрах от эпицентра взрыва и поэтому сильно пострадало.



Поток посетителей не иссякает и в дождливые дни

Сразу после войны здание призывали снести, мотивируя это тем, что оно вызывает слишком тяжелые воспоминания. Но с наступлением 1960-х годов развернулась кампания за сохранение «Атомного купола» как символа, который поведает будущим поколениям о ядерной угрозе. Начались работы по его консервации.



Памятник с восточной стороны здания – одно из мест, где люди застывают в безмолвной молитве



С южной стороны от здания раньше был сад в европейском стиле. Об этом напоминают камни, оставшиеся от фонтана (в середине снимка)

Сейчас попасть внутрь здания нельзя, но с западной стороны, с берега реки, через ограждение туда можно заглянуть. Яркость окружающей зелени – травы и деревьев контрастирует с безжизненным видом руин, заставляя еще отчетливее почувствовать безжалостность ядерной угрозы и войны.



По вечерам, когда включается подсветка, «Атомный купол» напоминает величественный собор



Рухнувшие обломки сохранены в нетронутом виде

Музей атомной бомбардировки: храм молитвы о мире и памяти о реалиях атомного взрыва

В южной части Мемориального парка мира расположено еще одно место постоянного паломничества: Хиросимский мемориальный музей мира (также известный под более простым именем – Музей атомной бомбардировки). Семьдесят лет с открытия в 1955 году он не перестает напоминать людям о войне и ядерной угрозе, используя для этого личные вещи и фотографии хибакуся – так по-японски называют пострадавших от атомной бомбардировки.



В центре снимка – главный корпус музея, соединенный галереей с расположенным слева восточным корпусом и Хиросимским международным конгресс-центром, который виден справа



Из окна главного корпуса музея открывается вид на выстроившиеся в ряд мемориал-кенотаф погибшим от атомного взрыва и «Атомный купол»

В 2023 году в музее побывали лидеры стран-членов «Большой семерки», а в 2024-м Японская конфедерация объединений жертв атомной и водородной бомбы (известная как «Нихон хиданкё») была удостоена Нобелевской премии мира, что привлекло к музею дополнительное международное внимание. За 2024-й финансовый год число посетителей музея превысило 2 млн 260 тыс., из них более 30% – около 720 тыс. составили иностранцы. Оба показателя являются рекордными за всю историю музея.



На фоне фотографического снимка – выжженной городской панорамы – посетителей музея встречает экспозиция, воспроизводящая с помощью компьютерной графики то, что происходило в городе с момента взрыва атомной бомбы



Экспозицию дополняет уголок, посвященный иностранцам, пострадавшим от атомного взрыва

В 2019 году по случаю крупномасштабной реконструкции содержание экспозиции обновили, полностью пересмотрев ее концепцию. Экспозиция в главном корпусе посвящена судьбам отдельных хибакуся. Ее разработали так, чтобы тема – «реалии атомной бомбардировки» – раскрывалась перед посетителем вне зависимости от того, к какой национальности или культуре он принадлежит.

Обгоревшая школьная форма, остановившиеся в 8:15 утра часы и другие экспонаты сопровождаются фотографиями и историями людей, которым эти принадлежали эти предметы. Не может не тронуть душу и повествование о женщине, избежавшей немедленной гибели, но скончавшейся через несколько лет от воздействия радиации. Экспозиция живо передает, как бесчеловечно ядерное оружие и как драгоценны человеческие жизни.



Многочисленные личные вещи сопровождают фотографии, имена и истории их владельцев, вызывая невольное сопереживание в душах современной молодежи. Со многими предметами, хранящимися в этом корпусе музея, можно ознакомиться в его Базе данных мира



Информация предлагается на английском и других иностранных языках, есть и видеоэкспонаты с сурдопереводом

Экспозиция восточного корпуса, прошедшего реконструкцию ранее в 2017 году, состоит из трех секций: так называемой «вводной демонстрации», где на диораму, изображающую городские кварталы Хиросимы, с помощью компьютерной графики проецируется изображение момента атомного взрыва, секции под названием «Опасность ядерного оружия», повествующая об истории создания и сброса атомной бомбы, и секции «Путь Хиросимы», повествующей об истории движения за ликвидацию ядерного оружия с времен войны и до наших дней. Особенно здесь позаботились о том, чтобы сделать экспозицию доступной и интуитивно понятной: приоритет отдается визуализации, облегчающей непосредственное восприятие – для этого использованы фотоснимки на сенсорных экранах, а также видеоматериалы.

Следуя хронологическому порядку экспозиции, посетителю нетрудно сопереживать Хиросиме – городу, который, быстро возродившись из руин, не перестает служить символом мольбы о мире и взывать к людям: «Война не должна повториться».



Маршрут осмотра: через «вводную экспозицию» посетитель проходит в главный корпус – в секцию «Реалии атомного взрыва», затем в секцию «Опасность ядерного оружия» (вверху), а далее – в секцию «Путь Хиросимы»



Для посетителей с проблемами зрения подготовили макеты, которые можно ощупать

Мемориальный парк мира: скорбь по жертвам и клятва бороться с войной

На площади перед музеем возвышается памятник в форме арки – кенотаф со списками погибших под названием Мемориал жертв атомной бомбардировки. Перед камнем, на котором высечено: «Спите спокойно, мы никогда не дадим этому повториться», многие посетители застывают в безмолвной молитве.



Этот памятник, как и музей, спроектировал архитектор Тангэ Кэндзо. Каменная арка выполнена в форме ханива – древней керамической скульптуры, изображающей жилище

Вдалеке через арку виднеется «Атомный купол», а сразу перед памятником горит Пламя мира. Огонь, зажженный 1 августа 1964 года как символ непримиримой борьбы с ядерным оружием, не погаснет до тех пор, пока оно не будет полностью ликвидировано.

Поблизости расположены Национальный хиросимский мемориальный музей мира памяти жертв атомной бомбардировки и Мемориальный курган атомной бомбардировки, где покоятся неопознанные останки 70 тыс. погибших. Весь парк – единое пространство мольбы о мире.



В Хиросимском национальном зале мира памяти жертв атомной бомбардировки можно ознакомиться с видеозаписями рассказов хибакуся, а также их письменными воспоминаниями



Подношения из тысяч и тысяч бумажных журавликов у Мемориального холма памяти жертв атомной бомбардировки

Место, где раскинулся изобилующий зеленью Мемориальный парк мира площадью 122 100 квадратных метров, когда-то было одним из самых оживленных городских районов, где проживали 4400 человек. В парке и за его пределами расположены руины подвергшихся атомному удару зданий и многочисленные монументы. Жертвы атомной бомбардировки Хиросимы безмолвно взывают к обходящим их посетителям о важности мира.



(Слева) В 8:15 утра раздается звон с Часовой башни мира. (В середине) Памятник «атомной девочке» – статуя Сасаки Садако, скончавшейся от лейкемии из-за воздействия радиации (Справа) «Башня памяти мобилизованных учащихся» – памятник 6.295 мобилизованным по всей стране учащимся, ставшим жертвами атомного взрыва



В качестве Дома для отдыха в Мемориальном парке мира используется здание, пострадавшее от атомного взрыва. В подвале, избежавшем атомного пламени, а также вокруг созданы историческая экспозиция, имеется кафе и торговля сувенирами

Подготовка материалов, текст и фотосъемка: редакция nippon.com

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