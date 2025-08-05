80-летие атомной бомбардировки: «Атомный купол» и Мемориальный музей мира в городе Хиросима выражают скорбь о погибших и стремление к миру без ядерного оружия
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«Атомный купол»: руины, повествующие мрачную историю
Возвышающийся северо-восточнее Мемориального парка мира «Купол гэмбаку», или «Атомный купол», является единственным в мире зданием, которое сохраняется в том самом виде, который оно приобрело вследствие взрыва атомной бомбы. Это одна из главных достопримечательностей Хиросимы – города, принимающего бесчисленные школьные экскурсии со всей страны. А после того, как в 1996 году «Атомный купол» был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его стремятся увидеть и приезжающие в Японию иностранцы.
Изначально это здание было построено в 1915 году в качестве выставочного центра торгово-промышленной палаты префектуры Хиросима и предназначалось для демонстрации образцов продукции местных отраслей промышленности. А через тридцать лет после своего появления это созданное по проекту чешского архитектора здание, выделявшееся своим современным видом, стало свидетелем трагедии, унесшей более 140 тысяч человеческих жизней. Оно находилось всего в 160 метрах от эпицентра взрыва и поэтому сильно пострадало.
Сразу после войны здание призывали снести, мотивируя это тем, что оно вызывает слишком тяжелые воспоминания. Но с наступлением 1960-х годов развернулась кампания за сохранение «Атомного купола» как символа, который поведает будущим поколениям о ядерной угрозе. Начались работы по его консервации.
Сейчас попасть внутрь здания нельзя, но с западной стороны, с берега реки, через ограждение туда можно заглянуть. Яркость окружающей зелени – травы и деревьев контрастирует с безжизненным видом руин, заставляя еще отчетливее почувствовать безжалостность ядерной угрозы и войны.
Музей атомной бомбардировки: храм молитвы о мире и памяти о реалиях атомного взрыва
В южной части Мемориального парка мира расположено еще одно место постоянного паломничества: Хиросимский мемориальный музей мира (также известный под более простым именем – Музей атомной бомбардировки). Семьдесят лет с открытия в 1955 году он не перестает напоминать людям о войне и ядерной угрозе, используя для этого личные вещи и фотографии хибакуся – так по-японски называют пострадавших от атомной бомбардировки.
В 2023 году в музее побывали лидеры стран-членов «Большой семерки», а в 2024-м Японская конфедерация объединений жертв атомной и водородной бомбы (известная как «Нихон хиданкё») была удостоена Нобелевской премии мира, что привлекло к музею дополнительное международное внимание. За 2024-й финансовый год число посетителей музея превысило 2 млн 260 тыс., из них более 30% – около 720 тыс. составили иностранцы. Оба показателя являются рекордными за всю историю музея.
В 2019 году по случаю крупномасштабной реконструкции содержание экспозиции обновили, полностью пересмотрев ее концепцию. Экспозиция в главном корпусе посвящена судьбам отдельных хибакуся. Ее разработали так, чтобы тема – «реалии атомной бомбардировки» – раскрывалась перед посетителем вне зависимости от того, к какой национальности или культуре он принадлежит.
Обгоревшая школьная форма, остановившиеся в 8:15 утра часы и другие экспонаты сопровождаются фотографиями и историями людей, которым эти принадлежали эти предметы. Не может не тронуть душу и повествование о женщине, избежавшей немедленной гибели, но скончавшейся через несколько лет от воздействия радиации. Экспозиция живо передает, как бесчеловечно ядерное оружие и как драгоценны человеческие жизни.
Экспозиция восточного корпуса, прошедшего реконструкцию ранее в 2017 году, состоит из трех секций: так называемой «вводной демонстрации», где на диораму, изображающую городские кварталы Хиросимы, с помощью компьютерной графики проецируется изображение момента атомного взрыва, секции под названием «Опасность ядерного оружия», повествующая об истории создания и сброса атомной бомбы, и секции «Путь Хиросимы», повествующей об истории движения за ликвидацию ядерного оружия с времен войны и до наших дней. Особенно здесь позаботились о том, чтобы сделать экспозицию доступной и интуитивно понятной: приоритет отдается визуализации, облегчающей непосредственное восприятие – для этого использованы фотоснимки на сенсорных экранах, а также видеоматериалы.
Следуя хронологическому порядку экспозиции, посетителю нетрудно сопереживать Хиросиме – городу, который, быстро возродившись из руин, не перестает служить символом мольбы о мире и взывать к людям: «Война не должна повториться».
Мемориальный парк мира: скорбь по жертвам и клятва бороться с войной
На площади перед музеем возвышается памятник в форме арки – кенотаф со списками погибших под названием Мемориал жертв атомной бомбардировки. Перед камнем, на котором высечено: «Спите спокойно, мы никогда не дадим этому повториться», многие посетители застывают в безмолвной молитве.
Вдалеке через арку виднеется «Атомный купол», а сразу перед памятником горит Пламя мира. Огонь, зажженный 1 августа 1964 года как символ непримиримой борьбы с ядерным оружием, не погаснет до тех пор, пока оно не будет полностью ликвидировано.
Поблизости расположены Национальный хиросимский мемориальный музей мира памяти жертв атомной бомбардировки и Мемориальный курган атомной бомбардировки, где покоятся неопознанные останки 70 тыс. погибших. Весь парк – единое пространство мольбы о мире.
Место, где раскинулся изобилующий зеленью Мемориальный парк мира площадью 122 100 квадратных метров, когда-то было одним из самых оживленных городских районов, где проживали 4400 человек. В парке и за его пределами расположены руины подвергшихся атомному удару зданий и многочисленные монументы. Жертвы атомной бомбардировки Хиросимы безмолвно взывают к обходящим их посетителям о важности мира.
Подготовка материалов, текст и фотосъемка: редакция nippon.com
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