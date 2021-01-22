Договор ООН о запрещении ядерного оружия вступает в силу

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Токио, 21 января (Jiji Press). Договор ООН о запрещении производства, хранения и использования ядерного оружия начал действовать в странах, ратифицировавших его к октябрю прошлого года.

Среди 50 подписавших сторон Кирибати и другие островные страны в южной части Тихого океана стали первыми, где договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу, благодаря их расположению в ранних часовых поясах.

Знаковый международный договор был принят в 2017 году при поддержке 122 стран и регионов по инициативе государств, не обладающих ядерным оружием, разочарованных давно зашедшими в тупик переговорами по разоружению. Он отвечает условию участия в договоре 50 государств-членов, поскольку Гондурас ратифицировал его в конце октября.

При этом многие сомневаются, что этот договор может эффективно ускорить ядерное разоружение, поскольку он не имеет обязательной силы в отношении стран, не подписавших его, включая ядерные державы и страны, полагающиеся на ядерное сдерживание, такие как Япония.

21 января на пленарном заседании Палаты советников, верхней палаты парламента, премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил, что его правительство «не намерено присоединяться» к договору.

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