Суд в Японии признал пострадавшими от атомной бомбардировки людей, переживших «чёрный дождь»

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Хиросима, 29 июля (Jiji Press). Окружной суд признал 84 жителей префектуры Хиросима пострадавшими, которым был причинён вред здоровью от воздействия радиоактивного «чёрного дождя», который выпал сразу после бомбардировки Хиросимы войсками США 6 августа 1945 года.

Председательствующий судья районного суда Хиросимы Такасима Ёсиюки приказал местным властям выдать им сертификаты хибакуся, «пострадавших от атомной бомбардировки».

Истцы жили за пределами района, где после бомбардировки выпал «чёрный дождь». Решение суда, если оно будет признано окончательным, может привести к признанию большего количества людей пострадавшими.

Район, обозначенный правительством Японии в Законе о помощи пострадавшим от атомной бомбы, расположен к северо-западу от эпицентра бомбардировки. Его длина составляет около 19 километров, ширина – около 11 километров. Жители этого района могут бесплатно получить полное медицинское обследование, им выдают сертификаты хибакуся в случае онкологических и других заболеваний.

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