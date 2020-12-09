ООН приняла предложенную Японией резолюцию о ликвидации ядерного оружия
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Нью-Йорк, 7 декабря (Jiji Press) - Генеральная Ассамблея ООН проголосовала в понедельник за принятие поддерживаемой Японией резолюции, призывающей к ликвидации ядерных вооружений. Голосование проходит уже 27-й год подряд.
Резолюцию поддержали 150 членов ООН, среди которых США и Великобритания, присоединившиеся к сторонникам ликвидации ЯО лишь недавно. Однако по сравнению с прошлым годом количество членов ООН, поддерживающих это решение, уменьшилось на 10 стран.
Против резолюции выступили Китай, Северная Корея, Россия и Сирия, в то время как Франция и 34 других страны предпочли воздержаться во время голосования.
Кроме того, в понедельник Австралия представила на голосование отдельную резолюцию, призывающую членов ООН подписать или ратифицировать Договор ООН о запрещении ядерного оружия, если они не сделали это ранее. Эта резолюция была принята при поддержке 130 стран.
Япония, не подписавшая исторический договор, проголосовала против резолюции. Договор должен вступить в силу в январе следующего года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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