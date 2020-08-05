Движение за ликвидацию ядерного оружия сегодня: новая значимость Хиросимы и Нагасаки

Из Хиросимы: 75 лет после атомной бомбардировки

Со времени атомной бомбардировки города Хиросима прошло 75 лет. Хочется, чтобы эта годовщина стала поводом вновь прислушаться к голосам хибакуся – людей, переживших атомную бомбардировку, которые, навсегда запечатлев в сердцах ужас и бесчеловечность ядерного оружия, добиваются его ликвидации.

Вот и подошел 75-й август с тех пор, как вооруженные силы США сбросили на города Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, разом и без разбора уничтожив их жителей в ядерном пламени. Это дни памяти с жаждой мира, которую разделяет весь мир, и вместе с тем это дни скорби о погибших для каждого живущего родственника.

Каждый год 6 августа на церемонию памяти в городе Хиросима собираются около 50 тыс. человек, чтобы в 8 часов 15 минут утра замереть в минуте молчания. Но в этом году в связи с предохранительными мерами из-за распространения нового коронавируса пришлось сильно ограничить число участников церемонии, а также сделать скромнее или совсем отменить другие местные мероприятия памяти. Всемирная конференция за ликвидацию атомных и водородных бомб тоже пройдет в режиме онлайн. Как отдать дань памяти погибшим и выразить стремление к ликвидации ядерного оружия? Ответ в этой трудной ситуации пытается отыскать каждый причастный.

Полная величина потерь от атомного взрыва не выяснена до сих пор

Утверждают, что в Хиросиме только до конца 1945 года погибли около 140 тыс. человек. Вместе с 70-ю тысячами в Нагасаки именно эта огромная величина известна всему миру как количество жертв атомных бомбардировок. Мы, журналисты, тоже постоянно на нее ссылаемся. Но вместе с тем мы задаемся вопросом: «Как же так? Ведь в наши дни, когда происходит бедствие, мы дотошно подсчитываем каждого погибшего и пропавшего без вести, с точностью до последнего человека...». Не пренебрегаем ли мы уважением к человеческим жизням, подсчитывая их приблизительно, «скопом», десятками тысяч? Ведь у каждого погибшего в атомном взрыве было собственное имя, все они вплоть до того злосчастного момента жили в этом городе своей повседневной жизнью. И мы не можем перестать говорить об этом, передавая это чувство реальности, в том числе будущим поколениям.



Вид на «Атомный купол» (здание Выставочного центра торгово-промышленной палаты Хиросимы) и окрестности эпицентра атомного взрыва с крыши Общества экономики, торговли и промышленности префектуры Хиросима в ноябре 1945 года (сделанный американскими войсками снимок из собрания Мемориального музея мира города Хиросима)

Прежде всего, «140 тысяч» – это величина, которая получена простым вычитанием: из расчетной численности населения до атомного взрыва вычли итог подсчета количества жителей, полученного в ходе государственной переписи населения и другими методами. В обращении, направленном в 1976 году жителями городов Хиросима и Нагасаки в секретариат ООН, говорится о «140 тысячах человек (с погрешностью плюс-минус десять тысяч)». При этом даже сами исследователи, проводившие подсчет, отмечали: «Величина подлежит пересмотру при получении более точных данных». На протяжении примерно 40 лет город Хиросима, занимаясь сбором различных списков погибших, продолжает вести подсчет на местном уровне, и по состоянию на конец марта 2019 года удалось установить личности 89 025 человек из тех, кто погиб до конца 1945 года. Фактически и сейчас нам неизвестны даже имена множества павших.

За рамками «140 тысяч» и «70 тысяч» остались и те жители, кто умер от тяжелых ожогов, лейкемии и от других причин с января 1946 года. Пережившие атомный взрыв и ныне сталкиваются с риском последствий радиационного облучения – развития рака и других болезней. «Атомный взрыв словно продолжает угнетать человека всю оставшуюся жизнь», – замечает почетный профессор Хиросимского университета Камата Нанао, который занимался долгосрочными исследованиями его воздействия на здоровье людей. Обращает на себя внимание явление, которое называют «множественный рак»: в отличие от метастазирования, он развивается сразу нескольких разновидностей. Явным стало и увеличение среди пожилых людей состояний, предшествующих лейкемии – миелодиспластических синдромов (MDS). А еще им приходится сталкиваться с предвзятым отношением окружающих и дискриминацией. Ядерное оружие причиняет мучения выжившим всю оставшуюся жизнь.

В специальной серии «Белые пятна Хиросимы» к 75-летию атомной бомбардировки газета «Тюгоку симбун» занималась поиском фактов, связанных с до сих пор не установленной полной картиной урона, нанесенного атомным ударом. Итогом стала картина бесчеловечной сущности оружия, которое одним сравнительно маломощным взрывом стерло с лица земли целый город вместе со всеми его жителями, документами городской администрации, улицами и домами, а также всей жизнью местной общины. Считается, что в склепе Мемориального парка мира покоятся останки 70 тысяч человек, но в отсутствие реальных обоснований мы можем говорить об этом, оценивая их число лишь приблизительно – на уровне десятков тысяч.

Ядерное оружие – это абсолютное зло

«Я не могу быть спокойной, думая о людях, чья жизнь оборвалась в тот день. Долг выживших – добиться запрета и ликвидации ядерного оружия». Вплоть до одной недели до бомбардировки Хиросимы Танака Тосико жила всего лишь примерно в семистах метрах южнее эпицентра. Со взрывом бомбы она потеряла множество близких людей. Для тех, кто пытается жить с памятью о погибших и за тех, кто погиб, ущерб, причиненный атомными бомбардировками, решительно не является делом прошлого.

Ядерное оружие – это оружие, применение которого недопустимо ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Исходя из этого нельзя забывать выводы и извлеченные уроки. «Нихон хиданкё» – конфедерация организаций, объединяющих людей, пострадавших от атомной и водородной бомб, – с самого своего формирования в 1950-е годы добивается этого от правительства Японии, которое на переговорах о заключении мирного договора в Сан-Франциско отказалось от всех прав требовать от Соединенных Штатов компенсации за погибших, а также для их родственников. В этой организации не считают, что разговор заканчивается на том, что Япония вела войну, и американские вооруженные силы использовали атомное оружие, приведшее к массовой гибели людей в Хиросиме и Нагасаки, так что с этим «ничего нельзя поделать». Ядерное оружие – это то, что именуется «абсолютным злом», и нет иного пути обеспечить его неприменение, кроме полной ликвидации. Именно в этом состоит неизменное требование движения хибакуся.

Надежды на Договор о запрещении ядерного оружия

Тем не менее со времени бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мир пребывает в страшной ядерной эпохе. Страны, получившие «привилегию» в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – США, Россия, Великобритания, Франция и Китай, и самолично поставившие себя за рамки этого договора Индия, Пакистан, Израиль, а также Северная Корея, по предположительным подсчетам, обладают более чем 13-ю тысячами ядерных зарядов. У хибакуся, которые не перестают рассказывать о пережитом опыте, это вызывает гнев, а временами – чувство бессилия. Именно поэтому примерно с 2010 года стал распространяться подход, исходя из которого ситуацию следует рассматривать не с точки зрения «необходимости для обеспечения безопасности», а в аспекте, именуемом «бесчеловечным характером», и когда в июле 2017 года в Организации Объединенных Наций 122 страны и территории приняли Договор о запрещении ядерного оружия, это глубоко тронуло хибакуся. Внесение в преамбулу слов «принимая во внимание невыносимые страдания тех, кого называют “хибакуся”», отозвалось в их сердцах.

По состоянию на 16 июля этот договор, который предусматривает всесторонний запрет на обладание, разработку, передачу и испытание ядерных вооружений, а также определяет порядок помощи жертвам и восстановления окружающей среды, ратифицировали 40 стран. Ещё 10 государств ждут вступления договора в силу. В обстановке, когда американо-российское противостояние находится в наихудшей точке, приближается февраль будущего года, когда истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (т. н. новый договор START или СНВ-3). Договор о нераспространении уже давно называют «функционально неисправным». Ситуация в области обеспечения безопасности, в которой находится Япония, определенно, сурова. Ядерные державы и ряд других стран выступают решительно против Договора о запрещении, и перспективы его подписания и ратификации ими в настоящее время не просматриваются. И тем не менее наличие или отсутствие договора, однозначно клеймящего ядерное оружие как «зло», вне зависимости от того, какой стране оно принадлежит – дело совершенно отличное как от вопросов сокращения ядерных вооружений, так и от нераспространения. В Хиросиме организации хибакуся и объединения горожан вместе с городской администрацией сформировали движение «Мэры за мир», и объединяя усилия с администрацией префектуры Хиросима и другими участниками, желают скорейшего вступления этого договора в силу как квинтэссенции усилий пострадавших территорий и граждан всего мира.

Правительство Японии на стороне тех, кто обладает ядерным оружием

В декабре 2017 года, когда движение Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) было удостоено Нобелевской премии мира, с речью выступила Сэцуко Турлоу, живущая в Канаде. Она – хибакуся, которая на протяжении долгих лет рассказывает в Северной Америке об ужасах атомного взрыва в Хиросиме – перед лицом тех, с кем Япония вела войну. Ей было 13 лет, когда в пламени атомного взрыва погибли ее старшая сестра, племянники и другие родные – всего 9 человек, а также множество подружек, с которыми Сэцуко училась в школе для девочек. Рассказав о пережитом опыте, она призвала уничтожить ядерное оружие. Она подчеркнула со всей решительностью: реализация договора о запрещении – это «начало конца ядерного оружия». Это пополнило ряды единомышленников по всему миру.



Сэцуко Турлоу (в центре) и секретарь ICAN Беатрис Фин (справа), получившие медаль и удостоверение на церемонии вручения Нобелевской премии мира из рук председателя Норвежского нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен (слева), 10 декабря 2017 г., Осло («Кёдо цусин»)

В беседе сразу после этого события она призналась: «Поскольку я вышла на трибуну не как частное лицо, пострадавшее от атомной бомбы, но как представитель ICAN, мне пришлось в какой-то мере отказаться от того, что мне очень хотелось высказать». Ей хотелось выразить свой самый настоящий гнев в отношении двух родных для нее стран – Японии и Канады – в связи с тем, что они отвернулись от договора о запрещении в стремлении опираться на американскую силу ядерного сдерживания.

Правительство Японии не принимало участия в переговорах о заключении Договора о запрещении ядерного оружия, что вызвало разочарованные отклики хибакуся. Государства, обладающие ядерным оружием, как и некоторые другие, выступают решительно против этого договора, заявляя: «Договор о запрещении сильно ослабит режим, установленный Договором о нераспространении», но страны-активные сторонники договора, а также гражданское общество заявляют, что именно государства, обладающие ядерным оружием, являются теми, кто ослабляет ДНЯО. Сторонники подчеркивают, что именно Договор о запрещении восполняет недостатки ДНЯО. Раскол глубок. Правительство Японии занимает позицию, согласно которой Договор о запрещении является «преждевременным», и вместе с тем претендует на роль «моста» между обеими сторонами, но в городе Хиросима с этим согласны, вероятно, лишь немногие. «Момент истины» состоит в том, что фактически правительство стоит не на стороне хибакуся, которые являются гражданами страны, а находится на стороне государств, обладающих ядерным оружием.

За последние несколько лет в Японии растет понимание важности задачи, которая состоит не только в том, чтобы обращаться ко всему миру, но и в том, чтобы граждане требовали от правительства и парламентариев собственной страны изменить ее политический курс. Молодежь занимается реализацией инициативы, цель которой состоит в том, чтобы задать каждому депутату парламента вопрос о том, поддерживает он или отвергает Договор о запрещении ядерного оружия. По всей видимости, подход, который использует в своей деятельности ICAN, а также неоднократные призывы, с которыми обращалась в своих речах при возвращении на родину Сэцуко Турлоу, понемногу оказывают свое воздействие.

Бессмысленность ядерного сдерживания перед угрозой инфекции

По состоянию на конец марта нынешнего года обладателей Медицинской книжки хибакуся насчитывалось 136 682 человека – их число сократилось до уровня ниже 140-тысячной отметки. Средний возраст этих людей установил новый рекорд, составив 83,31 года. Рано или поздно, но тех, кто пережил этот трагический опыт и может говорить о нем, опираясь на свои собственные воспоминания, не станет совсем. Есть ли механизм, способный воспрепятствовать новому применению ядерного оружия 80, 90 или 100 лет спустя после атомных бомбардировок? Можем ли мы уверенно утверждать, что оно не будет использовано даже в ограниченных масштабах?

Обладающие государства подчеркивают: «Сокращение ядерных вооружений представляется затруднительным до тех пор, пока не изменится к лучшему международная обстановка в сфере обеспечения безопасности». На апрель было запланировано начало обзорной конференции стран-участниц ДНЯО, но из-за коронавируса его пришлось отложить. Немало хибакуся и горожан, несмотря на преклонный возраст, собирались приехать в Нью-Йорк в рамках международной деятельности хибакуся по сбору подписей за скорейшую ликвидацию ядерного оружия. Всем странам следует отнестись к отсрочке этой конференции как к благоприятной возможности перестроить режим нераспространения.

В условиях, когда все больше распространяется коронавирусная инфекция нового типа, мои знакомые хибакуся и активисты гражданских объединений стали говорить: «В мире есть множество угроз, против которых ни ядерное сдерживание, ни военная мощь не имеют никакой силы». В то время, когда международное сообщество стремится выступать единым фронтом в борьбе с этими угрозами, именно те, кто расходует колоссальные деньги на ядерное оружие и тем самым способствует эскалации рисков, ставят пот угрозу безопасность рядовых граждан. Важная веха, которой является 75-летие атомных бомбардировок, должна стать поводом вновь поклясться избавиться от оружия массового уничтожения, после применения которого не остается даже возможности установить количество погибших.

Фотография к заголовку: Мэр города Хиросима Мацуи Кадзуми (справа) и представительница родственников погибших у кенотафа со списками погибших от атомного взрыва во время Мемориальной церемонии мира 2019 года (Город Хиросима / «Синьхуа» / «Кёдо цусин имиджиз»)

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