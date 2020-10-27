Хибакуся призвали Японию подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия
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Токио, 26 октября (Jiji Press). Японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб Нихон хиданкё призвала японское правительство присоединиться к договору ООН о запрещении ядерного оружия.
«Ещё не поздно», – заявили её представители на пресс-конференции в Токио. Договор вступит в силу в январе 2021 года после его ратификации 50-м государством, это минимально необходимое количество для его вступления в силу.
Танака Тэруми (88 лет), сопредседатель Нихон хиданкё, рассказал, что организации проводили кампании для того, чтобы ООН создала этот договор, и считает, что необходимо заставить японское правительство ешл соблюдать. Он собирается сосредоточить силы на этой задаче.
Кидо Суэити (80 лет), генеральный секретарь организации, сказал, что, узнав о вступлении договора в силу, он вспомнил вид Нагасаки на следующий день после атомной бомбардировки войсками США 9 августа 1945 года.
Кидо раскритиковал правительство за его политику отказа от ратификации договора, заявив, что оно «отворачивается (от желаний жертв бомбардировок)».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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