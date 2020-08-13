Правительство Японии обжаловало решение суда признать пострадавшими от атомной бомбардировки людей, переживших «чёрный дождь»

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Хиросима, 12 августа (Jiji Press). Японское правительство и другие организации подали апелляцию на недавнее постановление суда, признавшее пострадавшими от бомбардировки людей, подвергшихся воздействию радиоактивного «чёрного дождя», который выпал сразу после бомбардировки Хиросимы войсками США 6 августа 1945 года.

Центральное правительство, администрации города и префектуры Хиросима подали апелляцию в Высокий суд Хиросимы после того, как окружной суд признал 84 жителей префектуры Хиросима пострадавшими, несмотря на то, что они жили вне пределов определённой правительством зоны, что позволяет им пользоваться льготами для хибакуся.

Окружной суд приказал местным властям выдать им сертификаты хибакуся, «пострадавших от атомной бомбардировки».

Местные власти призвали центральное правительство воздержаться от апелляции, но потом согласились обжаловать это решение после того, как правительство продемонстрировало планы возможности расширения зоны, установленной государством.

В постановлении от 29 июля окружной суд Хиросимы заявил, что правительство должно изучить соответствующие свидетельства тех, кто подвергся воздействию «чёрного дождя», вместо слепого применения стандарта, признающего пострадавшими только людей в определённой области, где выпал такой дождь.

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