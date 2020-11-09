Жертвы атомных бомбардировок призывают Байдена содействовать ядерному разоружению

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Хиросима / Нагасаки, 9 ноября (Jiji Press) - После заявления демократа Джо Байдена о победе на президентских выборах в США, японцы, выжившие после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (на родине их называют Хибакуся), призвали Соединенные Штаты к ядерному разоружению.

«Мы хотели бы, чтобы (США) прекратили проводить политику ядерного сдерживания и двигались в направлении ликвидации (ядерных арсеналов)», - заявил 76-летний Сакума Кунихико, глава Ассоциации жертв атомной бомбардировки префектуры Хиросима.

Сакума призвал Байдена содействовать усилиям по ядерному разоружению, даже если в ближайшее время радикальные перемены будут даваться нелегко, отметив, что Байден приступит к исполнению президентских обязанностей примерно тогда же, когда вступит в силу договор ООН о запрещении ядерного оружия .

78-летний Мимаки Тосиюки, действующий глава другой организации жертв бомбардировок Хиросимы, находящейся в западной части Японии, заявил, что из некоторых замечаний Байдена можно сделать выводы о предполагающемся сокращении военных расходов, где сэкономленные средства будут использованы для обеспечения социального благосостояния. Г-н Мимаки надеется на реализацию этих планов новым президентом США.

Он также призвал Байдена в ближайшее время приехать Хиросиму, чтобы тот «прочувствовал разрушительную силу атомной бомбы, посетив Мемориальный музей мира в Хиросиме и Купол Гэмбаку» - руины здания, пережившего ядерную бомбардировку.

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