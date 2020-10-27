Япония отказалась подписывать договор ООН о запрещении ядерного оружия

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Токио, 26 октября. (Jiji Press). Правительство Японии подтвердило, что не планирует подписывать договор ООН о запрещении ядерного оружия, который вступит в силу в январе 2021 года.

Генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу на пресс-конференции заявил, что договор ООН о запрещении ядерного оружия не согласуется с подходом Японии.

По его словам, позиция правительства в отношении отказа от подписания договора не изменилась.

Като сказал, что есть сомнения в том, что договор получил достаточную поддержку не только со стороны ядерных держав, но и со стороны неядерных государств.

«Нам необходимо добиваться ядерного разоружения неуклонно и реалистично, соответствующим образом устраняя угрозы безопасности», – сказал Като.

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