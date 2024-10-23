Один из руководителей Нихон Хиданкё обещает продолжать говорить о жестокости ядерного оружия

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Токио, 22 октября (Jiji Press). Танака Тэруми, сопредседатель организации Нихон Хиданкё, удостоившейся Нобелевской премии мира 2024 года, пообещал продолжить рассказывать об ужасах ядерной атаки до конца своих дней.

«Пока я жив, я буду рассказывать всем о реальности ущерба, причиненного атомными бомбами», – заявил 92-летний мужчина, переживший атомную бомбардировку города Нагасаки около 79 лет назад, на пресс-конференции в Японском клубе иностранных корреспондентов в Токио.

Американский бомбардировщик B-29 сбросил вторую атомную бомбу на Нагасаки 9 августа 1945 года, через три дня после первой в истории атомной бомбардировки в городе Хиросима. Было подсчитано, что к концу того года около 140 000 человек погибли в Хиросиме и около 70 000 человек в Нагасаки из-за всего лишь двух бомб.

13-летний Танака находился у себя дома в 3,2 километрах от эпицентра. В результате бомбардировки погибли пятеро его родственников, включая тётю.

Примерно с 1970 года он присоединился к организации людей, переживших атомную бомбардировку (хибакуся), а в 2017 году стал одним из руководителей Нихон Хиданкё, Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб.

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