Первое совещание по Договору о запрещении ядерного оружия проходит без участия Японии

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Вена, 21 июня (Jiji Press). Официальные лица стран, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия, начали трёхдневную встречу в Вене. В ней не участвуют представители ядерных стран, а также Японии – единственной страны, подвергшейся атомным бомбардировкам.

Поскольку в условиях вторжения России в Украину растут опасения по поводу возможной ядерной войны, участники первой встречи подписавших договор стран подтвердят свою решимость добиться мира путём уничтожения ядерного оружия в мире.

Договор ООН подписали 86 сторон, но среди них нет ни одной из ядерных держав, таких как США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, или стран, находящихся под ядерным зонтиком США, таких как Япония, Южная Корея и государства-члены НАТО.

Но как минимум 33 страны, не подписавших соглашение, участвуют в заседании в качестве наблюдателей, в том числе такие страны НАТО, как Германия, Норвегия, Нидерланды и Бельгия.

Япония не присутствует даже в качестве наблюдателя, хотя на встрече присутствовали пережившие атомную бомбардировку (хибакуся) и мэры Хиросимы и Нагасаки, пострадавших от атомных бомб США в августе 1945 года, перед концом Второй мировой войны.

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