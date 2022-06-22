Первое совещание по Договору о запрещении ядерного оружия проходит без участия Японии
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Вена, 21 июня (Jiji Press). Официальные лица стран, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия, начали трёхдневную встречу в Вене. В ней не участвуют представители ядерных стран, а также Японии – единственной страны, подвергшейся атомным бомбардировкам.
Поскольку в условиях вторжения России в Украину растут опасения по поводу возможной ядерной войны, участники первой встречи подписавших договор стран подтвердят свою решимость добиться мира путём уничтожения ядерного оружия в мире.
Договор ООН подписали 86 сторон, но среди них нет ни одной из ядерных держав, таких как США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, или стран, находящихся под ядерным зонтиком США, таких как Япония, Южная Корея и государства-члены НАТО.
Но как минимум 33 страны, не подписавших соглашение, участвуют в заседании в качестве наблюдателей, в том числе такие страны НАТО, как Германия, Норвегия, Нидерланды и Бельгия.
Япония не присутствует даже в качестве наблюдателя, хотя на встрече присутствовали пережившие атомную бомбардировку (хибакуся) и мэры Хиросимы и Нагасаки, пострадавших от атомных бомб США в августе 1945 года, перед концом Второй мировой войны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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