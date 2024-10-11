Японская организация жертв атомных бомбардировок «Нихон Хиданкё» получит Нобелевскую премию мира

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Токио, 11 октября (Jiji Press) -- Норвежский Нобелевский комитет объявил 11 октября о присуждении Нобелевской премии мира 2024 года Японскому совету организаций жертв атомных и водородных бомбардировок «Нихон Хиданкё». Это первая Нобелевская премия мира для японца за 50 лет после покойного бывшего премьер-министра Сато Эйсаку в 1974 году и первая для организации. Комитет высоко оценил активное распространение опыта жертв атомных бомбардировок как внутри страны, так и за рубежом на протяжении почти 70 лет с момента основания организации в 1956 году с целью добиться ликвидации ядерного оружия.

В качестве причин присуждения премии были названы «усилия по достижению мира без ядерного оружия» и «демонстрация через свидетельства того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».

Что касается движения за нераспространение ядерного оружия и против него, бывший президент США Обама, произнесший «Пражскую речь», в которой он стремился к «миру без ядерного оружия», получил премию в 2009 году, а Международная кампания за запрещение ядерного оружия (ICAN), коалиция международных НПО, получила премию в 2017 году. Комитет отметил, что «премия этого года дополняет выдающийся список премий мира, ранее присужденных защитникам ядерного разоружения».

«Нихон Хиданкё» был основан в 1956 году после облучения судна Фукурю-мару № 5 в результате испытания водородной бомбы США. Организация сосредоточилась на международной деятельности, отправляя делегации в различные страны, включая страны, обладающие ядерным оружием, чтобы рассказать об опыте жертв атомных бомбардировок, а также участвуя в специальных сессиях ООН по разоружению. Они выступали против жестокости ядерного оружия и внесли вклад в принятие Договора о запрещении ядерного оружия в 2017 году.

Организация также добивалась улучшения поддержки жертв атомных бомбардировок и государственной компенсации за ущерб от атомных бомб, прилагая усилия для принятия Закона о поддержке жертв атомных бомбардировок и отмененных в связи с его введением Закона о медицинской помощи жертвам атомных бомбардировок и Специального закона о мерах для жертв атомных бомбардировок.

Признавая эту деятельность, организация неоднократно выдвигалась на соискание премии мира с 1985 года. В 2005 году, когда премию получило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), председатель Нобелевского комитета сделал необычный комментарий, оценивающий деятельность «Нихон Хиданкё» в своей речи на церемонии вручения премии.

Церемония награждения состоится 10 декабря в столице Норвегии Осло, где будет вручена премия в размере 11 миллионов шведских крон (около 160 миллионов йен).







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