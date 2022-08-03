Хибакуся: Мир не избавится от ядерного оружия, если Япония продолжит поддерживать США
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Нью-Йорк, 1 августа (Jiji Press) -- Сэцуко Турлоу, известная хибакуся (пережившая атомную бомбардировку), заявила в понедельник, что мир не сможет избавиться от ядерного оружия, если Япония продолжит поддерживать политику Соединенных Штатов.
«(Безъядерное) общество, к которому стремится премьер-министр (Кисида Фумио), не сможет появиться, пока он продолжает поддерживать Соединенные Штаты», - заявила 90-летняя Турлоу журналистам во время своего визита в штаб-квартиру ООН, где началась конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
Турлоу сказала, что она «счастлива и горда», что Кисида стал первым премьер-министром Японии, выступившим с речью на конференции по рассмотрению действия ДНЯО в тот же день.
Однако она отметила, что «Кисида не упомянул о Договоре о запрещении ядерного оружия, который вступил в силу в прошлом году, несмотря на заявление о том, что он будет выступать за разоружение».
Вторжение России в Украину «наглядно продемонстрировало необходимость ядерного разоружения», сказала она, призвав к более активным действиям для полного запрещения ядерного оружия.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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