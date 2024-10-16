Бывший президент Обама поздравил организацию Нихон Хиданкё с Нобелевской премией мира

Новости

Вашингтон, 14 октября (Jiji Press). Бывший президент США Барак Обама поздравил Японскую конфедерацию организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё) с получением Нобелевской премии мира этого года.

Японская группа выживших после атомной бомбардировки хибакуся «создала мощное движение из личной трагедии и поддерживает нашу общую человечность», написал Обама в X.

Он предупредил, что «угроза ядерного оружия растёт, а табу на угрозу его применения ослабевает».

«Работа Нихон Хиданкё напоминает нам, что это оружие имеет ужасную человеческую цену и что стремление к миру без ядерного оружия является неотъемлемой частью усилий, направленных на то, чтобы мы оставили нашим детям более безопасный и надёжный мир», – сказал он.

В мае 2016 года Обама встретился в Хиросиме с ныне покойным Цубои Сунао, бывшим сопредседателем Нихон Хиданкё, став первым действующим президентом США, посетившим город, подвергшийся атомной бомбардировке.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме