Что написали лидеры G7 и президент Зеленский в гостевой книге после посещения музея атомной бомбардировки в Хиросиме?

Саммит G7 в этом году проходил в Хиросиме – городе, пострадавшем от атомной бомбардировки. Лидеры многих стран посетили Мемориальный музей мира (Музей атомной бомбы), встретились с людьми, пережившими атомный взрыв, и услышали их истории. Три страны «Большой семёрки» – США, Великобритания и Франция – обладают ядерным оружием. Как описали лидеры G7 и президент Украины Зеленский свои впечатления о посещении музея в гостевой книге?

Премьер-министр Японии Кисида Фумио

По случаю саммита G7, который войдёт в историю, я, председатель, и другие лидеры многих стран собрались здесь в стремлении к миру, свободному от ядерного оружия.



Премьер-министр Японии Кисида Фумио

Президент США Джо Байден

Пусть истории, которые рассказывают в этом музее, послужат напоминанием о нашем общем долге строить мирное будущее. Давайте вместе работать, приближая тот день, когда мир полностью и навсегда откажется от ядерного оружия. Не теряйте веру!



Президент США Джо Байден

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Шекспир советует нам сказал: «Пусть боль кричит»(*1). Однако язык немеет при ядерной вспышке. Никакие слова не могут выразить ужас и страдания жителей Хиросимы и Нагасаки. Но что мы можем сказать всем сердцем и душой, так это – никогда больше.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Президент Франции Эмануэль Макрон

С чувствами и состраданием мы должны внести свой вклад, отдавая долг памяти о жертвах Хиросимы и действовать в пользу мира, это единственная битва, в которой стоит сражаться.



Президент Франции Эммануэль Макрон

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Канада воздаёт должное множеству погибших, невысказанному горю хибакуся и огромным страданиям жителей Хиросимы и Нагасаки. Ваша история навсегда останется в нашем коллективном сознании.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Канцлер Германии Олаф Шольц

Это место вызывает в воображении невообразимые страдания. Вместе с нашими партнёрами здесь сегодня мы подтверждаем нашу приверженность делу защиты мира и свободы со всей решимостью. Ядерная война никогда не должна повториться.



Канцлер Германии Олаф Шольц

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони

Сегодня давайте остановимся на мгновение и вознесем молитву. Давайте помнить, что ничто сегодня не уступило перед тьмой. Сегодня давайте вспомним прошлое и вместе будем строить будущее, вселяющее надежды.



Премьер-министр Италии Джорджия Мелони

Президент ЕС Шарль Мишель

Почти 80 лет назад на эту землю обрушилась великая трагедия. Это еще одно напоминание о том, что на самом деле мы, G7, пытаемся защитить и почему мы хотим это защитить. Это покой и свобода. Потому что это то, чего человечество жаждет больше всего.



Президент Европейского совета Шарль Мишель

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

То, что произошло в Хиросиме, до сих пор не дает покоя человечеству. Это яркое напоминание об ужасной цене войны и о нашем бесконечном долге защищать и поддерживать мир.



Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский

Посещение музея произвело на меня глубокое впечатление. Ни одна страна в мире не должна испытать такой боли и разрушения. В современном мире нет места ядерному шантажу.



Президент Украины Владимир Зеленский

Все фотографии записей предоставлены Jiji Press. Перевод на японский язык – черновой перевод Министерства иностранных дел

Фотография к заголовку: Лидеры G7 делают записи в гостевой книге после посещения Мемориального музея мира (Рейтер)

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