Что написали лидеры G7 и президент Зеленский в гостевой книге после посещения музея атомной бомбардировки в Хиросиме?Политика
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Премьер-министр Японии Кисида Фумио
По случаю саммита G7, который войдёт в историю, я, председатель, и другие лидеры многих стран собрались здесь в стремлении к миру, свободному от ядерного оружия.
Президент США Джо Байден
Пусть истории, которые рассказывают в этом музее, послужат напоминанием о нашем общем долге строить мирное будущее. Давайте вместе работать, приближая тот день, когда мир полностью и навсегда откажется от ядерного оружия. Не теряйте веру!
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Шекспир советует нам сказал: «Пусть боль кричит»(*1). Однако язык немеет при ядерной вспышке. Никакие слова не могут выразить ужас и страдания жителей Хиросимы и Нагасаки. Но что мы можем сказать всем сердцем и душой, так это – никогда больше.
Президент Франции Эмануэль Макрон
С чувствами и состраданием мы должны внести свой вклад, отдавая долг памяти о жертвах Хиросимы и действовать в пользу мира, это единственная битва, в которой стоит сражаться.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Канада воздаёт должное множеству погибших, невысказанному горю хибакуся и огромным страданиям жителей Хиросимы и Нагасаки. Ваша история навсегда останется в нашем коллективном сознании.
Канцлер Германии Олаф Шольц
Это место вызывает в воображении невообразимые страдания. Вместе с нашими партнёрами здесь сегодня мы подтверждаем нашу приверженность делу защиты мира и свободы со всей решимостью. Ядерная война никогда не должна повториться.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони
Сегодня давайте остановимся на мгновение и вознесем молитву. Давайте помнить, что ничто сегодня не уступило перед тьмой. Сегодня давайте вспомним прошлое и вместе будем строить будущее, вселяющее надежды.
Президент ЕС Шарль Мишель
Почти 80 лет назад на эту землю обрушилась великая трагедия. Это еще одно напоминание о том, что на самом деле мы, G7, пытаемся защитить и почему мы хотим это защитить. Это покой и свобода. Потому что это то, чего человечество жаждет больше всего.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
То, что произошло в Хиросиме, до сих пор не дает покоя человечеству. Это яркое напоминание об ужасной цене войны и о нашем бесконечном долге защищать и поддерживать мир.
Президент Украины Владимир Зеленский
Посещение музея произвело на меня глубокое впечатление. Ни одна страна в мире не должна испытать такой боли и разрушения. В современном мире нет места ядерному шантажу.
Все фотографии записей предоставлены Jiji Press. Перевод на японский язык – черновой перевод Министерства иностранных дел
Фотография к заголовку: Лидеры G7 делают записи в гостевой книге после посещения Мемориального музея мира (Рейтер)
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(*1) ^ В. Шекспир, «Макбет», акт IV, пер. М. Лозинского.