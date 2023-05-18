Группа хибакуся назвала ядерное оружие величайшим врагом человечества

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Хиросима, 17 мая (Jiji Press). В преддверии саммита «Большой семёрки» в городе Хиросима группа хибакуся, то есть людей, переживших атомную бомбардировку, призвала лидеров «Большой семёрки» признать, что ядерное оружие является величайшим врагом человечества.

«Сделать человечество несчастным или счастливым зависит от отношения политиков во всем мире», – заявил на пресс-конференции в городе 81-летний Мимаки Тосиюки, глава группы хибакуся префектуры Хиросима.

На той же пресс-конференции 54-летний Кавасаки Акира, член международного руководящего комитета Международной кампании за отмену ядерного оружия (ICAN), сказал: «Мы надеемся, что саммит G-7 станет местом, где можно донести до мира нашу надежду, что возможно создать мир без ядерного оружия».

«Мы хотим ясно дать понять (лидерам «Большой семёрки»), что ни при каких обстоятельствах нельзя мириться с применением ядерного оружия или ядерным запугиванием, и подтвердить свою приверженность достижению ликвидации ядерного оружия», – добавил он.

К пресс-конференции также присоединилась 18-летняя Окадзима Юна, студентка первого курса юридического факультета Хиросимского университета, которая участвовала в кампании по сбору подписей, призывающих мировых лидеров встретиться с хибакуся.

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