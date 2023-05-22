Саммит G-7 в Хиросиме завершился заявлением о стремлении к безъядерному миру
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Сато Ёсия
Хиросима, 21 мая (Jiji Press). «Большая семёрка» завершила свой трёхдневный саммит в Хиросиме, на котором премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил об «историческом значении» демонстрации приверженности «Большой семёрки» миру без ядерного оружия.
«Я считаю исторически значимым, что лидеры «Большой семёрки» выступили с таким заявлением после посещения города, подвергшегося атомной бомбардировке, услышав голос человека, пережившего атомную бомбардировку, непосредственно испытав на себе реальность атомной бомбардировки и пожелания людей о мире», – сказал Кисида на пресс-конференции в качестве председателя только что завершившегося саммита в Хиросиме.
В отношении ядерного разоружения лидеры «Большой семёрки» опубликовали заявление «Видение Хиросимы», в котором подтвердили свою приверженность построению мира без ядерного оружия при неизменной безопасности для всех и осудили ядерные угрозы России в связи с её вторжением в Украину.
Ранее 21 мая президент Украины Владимир Зеленский лично принял участие в заседании «Большой семёрки», посвящённом ситуации в Украине, и в последующем выездном заседании, в котором также участвовали лидеры восьми приглашённых стран, не являющихся членами G7, таких как Индия, Индонезия и Бразилия, о способах решения проблем, связанных с глобальными проблемами мира и стабильности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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