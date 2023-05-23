Зеленский осудил ядерные угрозы в своей записи в гостевой книге в Хиросиме
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Токио, 22 мая (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский осудил ядерные угрозы в послании, которое он написал в гостевой книге во время посещения Мемориального музея мира в Хиросиме 21 мая.
В своём сообщении Зеленский отметил, что музей произвел на него глубокое впечатление и что ни одна страна в мире не должна страдать от такой боли и разрушения, написал он, как сообщает японское правительство.
В современном мире нет места ядерным угрозам, написал украинский лидер.
Он посетил город Хиросиму на западе Японии, место атомной бомбардировки США в августе 1945 года, в течение двух дней начиная с 20 мая, чтобы принять участие в саммите «Большой семёрки» основных демократий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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