Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Японией в сфере безопасности
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Варшава, 7 января (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на развитие сотрудничества с Японией в области безопасности.
В видеообращении вечером 7 января Зеленский упомянул о состоявшейся в тот же день телеконференции, которую он провёл с премьер-министром Японии Кисидой Фумио, и сказал, что Япония и Украина могут продолжать сотрудничать в целях общей безопасности, возлагая надежды на роль, которую сыграет Япония. в качестве председателя «Большой семёрки» в этом году.
Зеленский заявил, что во время телемоста согласовал с Кисидой приоритеты двустороннего сотрудничества в этом году.
Кроме того, президент сказал, что в прошлом году Япония продемонстрировала своё лидерство в Азии в усилиях по защите свободы и соблюдению международного права. Он выразил благодарность за предоставление Японией Украине электрогенераторов и других материалов, необходимых для выживания во время зимних холодов.
После телемоста с Зеленским Кисида сообщил журналистам, что рассмотрит вопрос о посещении Киева по просьбе президента.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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