Семь развитых стран выразили обеспокоенность нападениями России на ядерные объекты в Украине

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Берлин, 15 марта (Jiji Press). «Большая семёрка» выразила обеспокоенность в связи с нападениями России на ядерные объекты, в том числе АЭС, в Украине.

В заявлении группы директоров по вопросам нераспространения ядерного оружия «Большой семёрки» говорится, что члены G7 «крайне обеспокоены» атаками, предпринятыми в ходе вторжения России в Украину.

Они также сказали, что «не следует забывать о том, что риск для гражданских лиц в результате повреждения ядерного объекта во время вооруженного конфликта может резко возрасти и что радиационный риск для гражданских лиц и окружающей среды в результате ядерной аварии» выйдет за пределы страны.

Члены «Большой семёрки» приветствовали предложение генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси о заключении между Москвой и Киевом соглашения об обеспечении безопасности ядерных установок.

Они призвали обеспечить физическую целостность ядерных объектов, таких как реакторы и топливные бассейны, убедиться, что эксплуатационный персонал может работать в надлежащем порядке и принимать решения, связанные с безопасностью, без чрезмерного давления, а также обеспечить внешнее электроснабжение.

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