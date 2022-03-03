Премьер-министр Японии сказал, что в Японии примут беженцев из Украины

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Токио, 2 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что его страна примет часть людей, бежавших из Украины из-за вторжения России.

Кисида объяснил план, предложенный во время телефонных разговоров с Матеушем Моравецким, премьер-министром Польши.

«Мы планируем в первую очередь принять родственников и друзей людей, живущих в Японии, – сказал Кисида журналистам после встречи. – Помимо этого, мы примем гуманитарные меры».

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ко 2 марта более 870 000 украинцев бежали в Польшу и другие страны.

Указав на постоянно растущее число беженцев из Украины, Кисида заявил, что правительство Японии будет действовать как можно быстрее.

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