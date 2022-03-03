Премьер-министр Японии сказал, что в Японии примут беженцев из Украины
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 2 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что его страна примет часть людей, бежавших из Украины из-за вторжения России.
Кисида объяснил план, предложенный во время телефонных разговоров с Матеушем Моравецким, премьер-министром Польши.
«Мы планируем в первую очередь принять родственников и друзей людей, живущих в Японии, – сказал Кисида журналистам после встречи. – Помимо этого, мы примем гуманитарные меры».
По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ко 2 марта более 870 000 украинцев бежали в Польшу и другие страны.
Указав на постоянно растущее число беженцев из Украины, Кисида заявил, что правительство Японии будет действовать как можно быстрее.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил солидарность с народом Украины
- Министерство обороны России: Россия атаковала украинские военные объекты
- Япония объявила о санкциях против России
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио призвал Путина искать дипломатическое решение ситуации вокруг Украины
- Премьер-министр Японии выразил поддержку суверенитета Украины
- Парламент Японии в резолюции об Украине осудил попытки изменить статус-кво силой
- В Японии рассматривают возможность перенаправления импортируемого сжиженного газа в Европу в связи с ситуацией вокруг Украины
- Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил, что в случае вторжения России в Украину Япония примет соответствующие меры в сотрудничестве с США
- Посол России предупредил Японию в отношении возможных санкций против России в связи с Украиной
- Иена растет, евро падает на фоне тревог вокруг Украины, нервозности из-за ФРС
- G-7 предупреждает о «высокой цене», которую придётся заплатить, если Россия вторгнется в Украину
- Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса выразил серьёзную озабоченность в связи с военной активностью России
- Китай и Россия завершили военно-морское патрулирование у берегов Японии
- Корабли военно-морского флота Китая и России совершили проход через Сангарский пролив
- Президент РФ Путин заявил о решимости заключить мирный договор с Японией
- В докладе правительства Японии основное внимание уделяется углублению военного сотрудничества между Китаем и Россией
- Воды у островов Сэнкаку как зона конфронтации: патрульные суда Управления береговой охраны Японии против «Береговой охраны» Китая
- Беглец с Северных территорий находится под охраной в Японии
- Россия разработает законодательство о создании особой зоны для освоения Северных территорий
- Министр иностранных дел Японии выступил против создания безналоговой зоны на Северных территориях
- Япония выразила протест против создания Россией безналоговой зоны на Северных территориях
- Россия создаёт безналоговую зону на Северных территориях
- Беглец с Северных территорий находится под охраной в Японии
- Премьер-министр России Мишустин посетил Эторофу
- Россия проведёт ракетные учения в исключительной экономической зоне Японии