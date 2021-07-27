Премьер-министр России Мишустин посетил Эторофу
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Москва, 26 июля (Jiji Press). Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Эторофу, один из четырёх островов, являющихся предметом территориального спора между Россией и Японией.
Это был первый визит премьер-министра России на спорные острова после визита Дмитрия Медведева в августе 2019 года.
Этот визит также состоялся впервые после того, как в июле прошлого года вступила в силу пересмотренная Конституция страны, включающая запрет на передачу территорий, перед тем, как премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ вступил в должность в сентябре.
Посредством визита второго лица в государстве Россия явно подчеркнула свой нынешний контроль над спорными островами, которые в Японии называют Северными территориями.
По сообщению российского информационного агентства «Интерфакс», Мишустин, выступая на Эторофу, упомянул своё предложение о создании нетарифной зоны на Курильских островах, в том числе на спорных островах. Он также предположил, что можно рассмотреть вопрос о введении беспошлинной торговли.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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