На контролируемом Россией острове Эторофу построят геотермальную электростанцию

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Москва, 26 апреля. (Jiji Press). Администрация Сахалинской области на Дальнем Востоке России объявила о плане строительства геотермальной электростанции на Эторофу, одном из четырёх контролируемых Россией островов в северо-западной части Тихого океана, на которые претендует Япония.

На Эторофу, самом большом из спорных островов, называемых Северными территориями Японии, уже есть геотермальная электростанция, она начала работать в 2007 году, но была остановлена из-за пожара в 2013 году.

Согласно плану, объявленному 24 апреля администрацией Сахалина, в строительство нового предприятия будет вложено 2 миллиарда рублей.

Планируемая выходная мощность – 5 мегаватт, в будущем она может быть увеличена до 15 мегаватт.

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