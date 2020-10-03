Министерство обороны Японии: в воздушное пространство страны над водами у мыса Сирэтоко в префектуре Хоккайдо вторгся российский вертолет
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Второго октября во второй половине дня российский вертолет вторгся в воздушное пространство Японии над морскими водами в районе мыса Сирэтоко острова Хоккайдо. Воздушные силы самообороны подняли по тревоге на перехват истребительную авиацию.
Согласно Министерству обороны Японии, 2 октября в 23 минуты пополудни вторжение в воздушное пространство совершил российский вертолет Ми-8, летевший в воздушном пространстве над территориальными водами страны в районе мыса Сирэтоко. Окрашенное в желтый цвет воздушное судно имело на борту красный крест, свидетельствующий о принадлежности к органам здравоохранения и медицины.
Авиация Воздушных сил самообороны потребовала вертолет удалиться. Согласно сообщению, он покинул японское воздушное пространство спустя несколько минут. Министерство обороны занимается сбором информации с целью выяснить цели полета.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Российские военные начинают учения на северных территориях
- Основные вехи истории Северных территорий
- Сохранить нынешнюю линию на переговорах о Северных территориях и после ухода Абэ
- Как нам воспринимать предложение Путина о мирном договоре с Японией: мнение Сато Масару
- Совместная декларация СССР и Японии 1956 года как опыт политического компромисса