Министерство обороны Японии: в воздушное пространство страны над водами у мыса Сирэтоко в префектуре Хоккайдо вторгся российский вертолет

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Второго октября во второй половине дня российский вертолет вторгся в воздушное пространство Японии над морскими водами в районе мыса Сирэтоко острова Хоккайдо. Воздушные силы самообороны подняли по тревоге на перехват истребительную авиацию.

Согласно Министерству обороны Японии, 2 октября в 23 минуты пополудни вторжение в воздушное пространство совершил российский вертолет Ми-8, летевший в воздушном пространстве над территориальными водами страны в районе мыса Сирэтоко. Окрашенное в желтый цвет воздушное судно имело на борту красный крест, свидетельствующий о принадлежности к органам здравоохранения и медицины.

Авиация Воздушных сил самообороны потребовала вертолет удалиться. Согласно сообщению, он покинул японское воздушное пространство спустя несколько минут. Министерство обороны занимается сбором информации с целью выяснить цели полета.



北海道・知床岬沖で領空侵犯したロシアの「Ｍｉ８」ヘリコプター（防衛省提供）



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