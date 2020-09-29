Российские военные начинают учения на северных территориях

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Москва, 29 сентября (Jiji Press). 29 сентября командование Дальневосточного военного округа России заявило о начале военных учений с участием более 1500 человек на островах Курильского архипелага, том числе на Южных Курилах, являющихся предметом территориального спора с Японией.

Этот шаг, похоже, является попыткой сдерживания Токио в преддверии дневных телефонных переговоров между премьер-министром Японии Сугой Ёсихидэ и президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что учения пройдут в основном на островах Кунаcири и Итуруп, где расположены основные российские военные объекты.

Это два из четырех островов, на которые Япония заявляет свои права и которые в совокупности называются Северными территориями Японии.

Спор по поводу островов, захваченных советскими войсками в последние дни Второй мировой войны, до сих пор мешает Японии и России заключить мирный договор, означающий официальное прекращение боевых действий.

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